Obama califica de ataque a libertades fundamentales de los estadounidenses fallo de Corte Suprema sobre el aborto

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama calificó de un ataque a las libertades fundamentales de su país el fallo de la Corte Suprema sobre el derecho de las mujeres al aborto.

“Hoy, la Corte Suprema no sólo revocó casi 50 años de precedentes, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses”, escribió el demócrata en su cuenta oficial de Twitter.

Obama señaló en un hilo de tuits que, a pesar de la decisión del órgano legislativo estadounidense, muchas organizaciones y activistas buscarán la forma de garantizar que las mujeres puedan acceder a este procedimiento de forma segura.

“En todo el país, los Estados ya han aprobado proyectos de ley que restringen la elección. Si buscas formas de responder, Planned Parenthood, United State of Women y muchos otros grupos han dado la voz de alarma sobre este tema durante años y seguirán estando en primera línea de esta lucha”, afirmó el político.

“Hace más de un mes que sabíamos que este día iba a llegar, pero eso no lo hace menos devastador”, sentenció Obama en el último tuit, en el que compartió un enlace a la declaración oficial que emitió al conocer de este posible fallo judicial, en la que también firma su esposa Michelle Obama.

“Pocas mujeres, si es que hay alguna, toman la decisión de interrumpir un embarazo de forma casual, y personas de buena voluntad, de todo el espectro político, pueden tener diferentes opiniones sobre el tema. Pero lo que Roe reconoció es que la libertad consagrada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución exige que todos disfrutemos de una esfera de nuestras vidas que no esté sujeta a la intromisión del Estado, una esfera que incluye las decisiones personales que implican con quién nos acostamos, con quién nos casamos, si usamos o no anticonceptivos y si tenemos o no hijos”, afirmaron ambas personalidades en dicha declaración oficial.

En el texto señalan que la decisión de la Corte Suprema obliga a las personas a renunciar al derecho de hacer lo que consideren correcto con sus vidas y deja la decisión final sobre un asunto extremadamente privado y personal en manos de las legislaturas estatales que, podrían incluso prohibir el aborto de las víctimas de violaciones.

“Las consecuencias de esta decisión serían un golpe no sólo para las mujeres, sino para todos los que creemos que en una sociedad libre hay límites a la intromisión del gobierno en nuestra vida personal. Y es poco probable que esta decisión reduzca significativamente los abortos, que han ido disminuyendo de forma constante en las últimas décadas gracias, en gran parte, a un mejor acceso a la anticoncepción y a la educación. En su lugar, como ya hemos empezado a ver en los estados con leyes restrictivas del aborto, las mujeres con medios viajarían a los estados donde el aborto sigue siendo legal y seguro”, destacaron los Obama.

En el documento advierten que la decisión perjudica en primer lugar a las mujeres que no tienen suficientes recursos para crear una familia y que se verán obligadas a recurrir a procedimientos ilegales y potencialmente peligrosos para su vida.

La determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular la histórica sentencia Roe contra Wade de 1973, que reconocía el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizaba en todo el país, fue dada a conocer este viernes.

El tribunal, en un fallo de 6-3 impulsado por su mayoría conservadora, confirmó una ley de Misisipi respaldada por los republicanos que prohíbe el aborto después de las 15 semanas. El suceso constituye una victoria trascendental para los republicanos y los conservadores religiosos que quieren limitar o prohibir el procedimiento.