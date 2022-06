Madre cubana denuncia amenazas de la Seguridad del Estado tras pedir antibióticos para su hijo en las redes

Midaisy Marrero Gil, la madre cubana de Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, que hizo una directa para pedir ayuda para conseguir un antibiótico para su hijo enfermo, denunció acoso y amenazas de la Seguridad del Estado (SE) por su pedido de auxilio en las redes sociales.

En una nueva directa, la madre denunció este viernes que la SE le estaba mandando “emisarios” para intentar abochornarla por su comportamiento y acallar sus críticas a la dictadura y el comunismo que ha empobrecido a los cubanos.

“Me están mandando emisarios a decirme que ‘si no me da pena pararme delante de la cámara a pedir, a limosnear’… Mira, si el cubano hace esto es porque el gobierno nos obliga a hacerlo”, dijo Marrero Gil dirigiendo sus palabras a la SE y justificando su directa por la necesidad.

Visiblemente irritada por el intento de intimidación de los represores del régimen cubano, la madre dejó claro que había perdido el miedo y que no desistiría de sus denuncias. “Hoy sí tengo la lengua encendida, si lo que quería la Seguridad del Estado era irritarme, ya lo logró”, afirmó.

Captura de pantalla Facebook / Midaisy Marrero

“Midaysi, no llores más por las redes. Pena te debe dar con tus hijos, tanto que dices que los quieres. Sigue haciendo directas que te voy a publicar los vídeos que tiene Cary de tus compras en las tiendas. Y te voy a publicar lo que estás haciendo en tu casa. Que la China también tiene video de eso”, le comentó en Facebook una usuaria identificada como Camilla, a la que Marrero Gil calificó como un falso perfil de los represores.

Molesta por las amenazas recibidas de desvelar su vida privada, la madre cubana estalló: “Ahora viene gente por las redes a decir que si me estoy construyendo un cuarto allá atrás, que si voy a la tienda a comprar comida… ¿Qué pasa, que me tengo que morir de hambre para dar pena?”, cuestionó.

“¿Y ahora viene la Seguridad del Estado a decirme si no me da pena? No; vergüenza es lo que me da vivir en este país y su dictadura, que está dejando morir a la gente [sin asistencia médica]. Me da vergüenza ir a una farmacia y que no haya antibióticos para mis hijos y me los tengan que mandar del exterior”, aseguró.

Luego de relatar vicisitudes de su vida, la madre criticó a quienes pretenden avergonzarla a través de las redes, insultando y difamando sobre su persona. Entre los tristes episodios de su vida que compartió, contó que su hermano había fallecido contagiado de coronavirus y sin oxígeno ni medicamentos para tratarle.

Asimismo, dijo que desde muy joven tuvo que prostituirse para poder mantenerse. “Miren bien esta cara, sí… tuve que vender mi cuerpo para mantenerme, para vestirme, para calzarme. Tuve que dejar la escuela porque no podía estudiar, porque no tenía ropa para ponerme…”, afirmó desesperada.

“El abandono a los niños yo lo conozco desde que yo era una niña. Y ahora hay quienes les molesta que haga una directa pidiendo ayuda y medicamentos para mis niños. Para los míos y los de muchos otros padres. Porque en este pueblo de Aguada, yo he resuelto medicamentos para muchos de ellos, para madres con cáncer… y he tenido que pararme aquí para pedir medicamentos para poder ayudar a las personas”, manifestó.

La directa de Marrero Gil que, según ella denuncia provocó el acoso de la SE, fue para denunciar la falta de medicamentos (antibióticos) en la farmacia para tratar, según el prescribieron, la otitis (inflamación del oído) de su hijo. "Necesito Cefalexina, y lo cambio por Azitromicina, al que lo necesite", sugirió en su directa.

"Aquí la situación cada vez de mal en peor y nadie resuelve absolutamente nada. Esto tiene que parar, porque aparte de no tener comida, de los apagones, de los jejenes dándonos tremendo 'jan', de toda la situación que tenemos, nuestros niños se enferman demasiado y aquí no tenemos de nada", protestó.

Además, aseguró que, al llevar a su hijo al cuerpo de guardia con fiebre, no había siquiera un termómetro para tomarle la temperatura. "No tenemos termómetros. Tenemos que estar pidiendo a la impotencia médica esta que resuelva los problemas de alguna vez, que me parece que eso no va a pasar nunca", lamentó.

Ni por “jinetera”, ni por “buscarme la vida” me van a desacreditar ni difamar, aseveró la madre de tres hijos. Lo que quieran saber de mí, pregúntenmelo, desafió Marrero Gil a quienes, según ella, la intentan acallar con acoso y amenazas.