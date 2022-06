Madre cubana pide antibióticos para su hijo enfermo: "No hay ni termómetros en el cuerpo de guardia"

Una madre cubana del municipio Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, pidió ayuda en las redes sociales para conseguir un antibiótico para su hijo enfermo.

Midaisy Marrero Gil hizo una directa para denunciar que su niño tiene otitis (inflamación del oído), y como en la farmacia no hay el medicamento que le prescribieron, ella propone hacer un intercambio.

"Necesito Cefalexina y yo lo cambio por Azitromicina, al que lo necesite", sugirió.

Midaisy aseguró que su hijo tiene mucha fiebre y que al llevarlo al cuerpo de guardia no había ni siquiera un termómetro para tomarle la temperatura.

"No tenemos termómetros. Tenemos que estar pidiendo a la impotencia médica esta que resuelva los problemas de alguna vez, que me parece que eso no va a pasar nunca", lamentó.

La afectada pidió que compartieran su directa, para si alguien tiene la Cefalexina en suspensión que la ayude.

"Aquí la situación cada vez de mal en peor y nadie resuelve absolutamente nada. Esto tiene que parar, porque aparte de no tener comida, de los apagones, de los jejenes dándonos tremendo jan, de toda la situación que tenemos, nuestros niños se enferman demasiado y aquí no tenemos de nada", cuestionó.

Foto: Captura de Facebook / Midaisy Marrero

Marrero Gil, quien hace unos días fue multada tras manifestarse pacíficamente por la crisis de medicamentos en el país, dijo que iría nuevamente a la farmacia con el niño a exigir las medicinas, porque por otras vías no se resuelve nada.

"Voy a hacer una protesta, me voy a pelar al calvo para que se caiga la dictadura castro comunista", concluyó.

A comienzos de mes, la joven fue sancionada a pagar 30 pesos de multa tras salir a las calles de su localidad con carteles condenando "el abuso" y los atropellos del gobierno cubano, según explicó a CiberCuba.

"Me manifesté en contra del abuso y la miseria en la que estamos sumidos por la dictadura comunista. Salí con un cartel exigiendo medicamentos para nuestros hijos y no más maltrato al pueblo", señaló.

La joven había pedido a través de las redes sociales alguna donación de Permetrina en crema para aliviar un cuadro de escabiosis (popularmente conocida como sarna) en su pequeño.

Tanto el menor, como su madre y sus otros dos hijos contrajeron sarna en el Centro Especializado Ambulatorio (CEA), de la ciudad de Cienfuegos, donde estuvieron ingresados por coronavirus, y no tenían medicinas para curarse, aseguró el Foro Antitotalitario Unido (FANTU).