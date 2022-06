Laura Treto a su bebé Havana: "Estoy enamorándome perdidamente de ti"

La pequeña Havana sigue creciendo y su mamá Laura Treto no puede estar más feliz de disfrutar esa nueva etapa en su vida que es la maternidad.

En su cuenta en Instagram, la actriz cubana compartió unas tiernas fotos de la bebé que han derretido a todos sus seguidores.

“Ha sido un mes duro, de ojeras, dolor, llantos, tú has conocido el mundo y yo te he conocido a ti y a este amor imparable que crece por día y se multiplica cada vez que me miras y cada vez que sonríes me derrites… Estoy enamorándome perdidamente de ti. Te amo hijita”, escribió la joven en la red social.

En las fotos, la bebé Havana parece todo un angelito, dormida y con un vestidito y gorro a juego en tono rosa.

En algunas instantáneas sostiene un corazoncito rojo, en otras un pequeño oso de peluche. ¡No puede ser más linda la pequeña!

Fueron muchas las reacciones y comentarios que provocó la publicación de Laura Treto, entre ellas las de otras famosas cubanas.

“¡Cosita más bella!”, escribió la actriz Camila Arteche. Por su parte, la youtuber y pareja del reguetonero Yomil, Daniela Reyes, dejó un “princesa bella”.

Otra que comentó en Instagram el post de Laura Treto fue Tahimí Alvariño: “¡¡¡Qué belleza!!!”.

La también actriz Isabel Santos comentó con varios emojis de corazón.

Havana nació el pasado 5 de mayo y desde entonces su mamá ha compartido con sus fans varios momentos tiernos junto a la pequeña y otros que también han causado mucha diversión entre sus seguidores por las ocurrencias de la actriz.

Hace poco Laura Treto bailaba con la niña en sus brazos a ritmo de “Pegao”, la canción de Camilo Echeverry, aludiendo a lo pegada que está Havana a la teta de su mamá.

