Laura Treto lanza dardo a ¿Isabel Santos?: “Hay abuelos que no llaman o preguntan por sus nietos”

En un reciente video compartido en sus redes sociales, la actriz cubana Laura Treto subrayó el papel esencial que desempeñan sus padres, Jorge Treto y Emma Robaina, en la crianza de su hija, Havana.

“Mientras hay abuelos que no llaman o preguntan por sus nietos, mis padres podrían arrancarse el corazón por mi hija”, afirmó la artista en un mensaje que no pasó desapercibido.

El mensaje fue interpretado como una clara alusión a la actriz Isabel Santos, madre del padre de Havana, Alejandro Mirabal, y de quien Laura Treto lleva separada hace un tiempo.

Hace algunos meses, Treto ya había comentado, con tono contundente, que “la abuela de mi hija es solo aquella que ama a su nieta. Esa que comparten no sé quién es”.

La publicación generó reacciones solidarias entre sus seguidores, como: “Abuela que no quiere a un nieto no quiere a nadie…”; “Con tus padres basta…”.

Desde que nació su hija en 2022, fruto de su vínculo con Alejandro Mirabal —hijo de Isabel Santos— Treto ha compartido con los seguidores momentos íntimos y emotivos con su familia materna.

En mayo pasado, por ejemplo, organizó una fiesta de cumpleaños inspirada en Enredados, donde Jorge Treto fue el animador principal.

Aunque en el pasado se mostraron cercanas —cuando Treto visitó Cuba en 2022 compartió un tierno abrazo con Isabel Santos en La Habana, acompañado de la frase “La suegra… La entrego viva, viva…” — la relación ahora parece haber cambiado.

Lo indudable es que, en esta etapa, Laura Treto pone por delante la tranquilidad emocional de su hija y celebra el amor incondicional de sus padres.

Constantemente comparte en redes momentos cargados de ternura, reflexión y, en este caso, un mensaje claro sobre lo que considera verdaderamente significativo en su entorno familiar.

