Carlos Alberto Montaner se retira de la radio por problemas de salud

El periodista, escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner abandona el programa de radio "El Sol de la Mañana", de la emisora ZoL FM, porque padece Parkinson, una enfermedad incurable que le afecta el habla y la locomoción, según dijo en una carta pública.

Con la misiva despejó cualquier duda sobre posibles desencuentros con los directivos de la emisora y la cadena RCC Media, con la que colaboró durante diez años.

"Jamás he sentido la intromisión de un director de programación o de nadie. He dicho todo lo que he querido decir", aclaró Montaner.

El periodista se mostró esperanzado en continuar su trabajo, a pesar de las limitaciones que tiene la enfermedad, solo que será a través de artículos escritos.

"Por ahora, el Parkinson me ha permitido escribir. Espero que se conserve", acotó.

Recordó también que durante los últimos diez años su colaboración con esa emisora de radio le permitió realizar análisis de la realidad.

"Unas veces esos hechos fueron examinados con apasionado rigor, otras con cierto distanciamiento, pero en todas las instancias prevaleció la verdad, mi verdad, sin que mediara otro interés u otra intención", agregó.

Asimismo, se mostró esperanzado en las futuras investigaciones que se realicen para el tratamiento y posible cura del Parkinson, aunque haya algunas medicinas para aliviar los síntomas.

"En fin, les ruego a mis oyentes que perdonen y excusen cualquier exceso de mi parte. Un gran abrazo", finalizó.

Tras el mensaje varios internautas y seguidores mostraron su agradecimiento por el tiempo dedicado a compartir opiniones y valoraciones en "El Sol de la Mañana".

"Le abrazo desde el conocimiento de lo que significa la enfermedad y la esperanza en que la palabra supere la decadencia física hoy y siempre", escribió en el blog de la Academia de Historia de Cuba en el Exilio una persona, que también padece Parkinson.

"Es usted una de las personas que más respeto y admiro, como escritor, periodista y cubano ejemplar, quien ha llevado siempre una conducta intachable y ha demostrado el amor sin condiciones a su patria querida", señaló otro lector.

"Aunque no sigamos escuchando o leyendo sus comentados, su palabra seguirá viviendo con su presencia. Mucha fuerza", le deseó otra persona.

Carlos Alberto Montaner (La Habana, 1943) ha sido distinguido por instituciones como la Comunidad Autónoma de Madrid​ y el Instituto Juan de Mariana.

A los 17 años fue condenado a 20 años de presidio, por participar en organizaciones de resistencia contra el régimen de Fidel Castro. Según el gobierno cubano, pertenecía a una célula terrorista, que había colocado explosivos en lugares públicos en La Habana, algo que el propio Montaner ha negado.

A las pocas semanas pudo escapar de la cárcel para menores donde se encontraba y se asiló en la embajada de Honduras. Poco después se exilió, protegido por diplomáticos y provisto de un salvoconducto.