Mijail Mulkay y Jacqueline Arenal celebran cumpleaños de su hija: "La fecha más bella de mi vida"

Mijail Mulkay y Jacqueline Arenal con su hija Camila

Los actores cubanos Mijail Mulkay y Jacqueline Arenal enviaron mensajes de felicitación a su hija, Camila Bordón Arenal, quien este lunes está cumpliendo 25 años.

"Cada 27 de junio se me devuelve el tiempo, porque hace hoy 25 años me cambió la vida para siempre. Nació la esperanza, renació en mí todo lo bello, porque apareciste tú, convertir en amor y sonrisa todos mis pesares", dijo el actor en su muro de Facebook.

Foto: Mijail Mulkay

"Hoy esta de cumpleaños mi corazón que también es el tuyo, porque desde hace 25 años late con más fuerza porque tú vives en él. Te amo, que pases un día hermoso y que llegues ya a Miami, para celebrar como merece nuestro amor", añadió, con dos fotos con su hija en diferentes etapas de su vida.

También Jacqueline Arenal, quien reside en Cuba, compartió una emotiva felicitación en sus redes, donde recordó el día en que se convirtió en madre.

"Llega este nuevo 27 de Junio, la fecha más bella de mi vida, mi hija Camila me miraba por primera vez y entre el ir y venir de médicos y enfermeras, entre el susto que trae el misterio de la vida y todavía más el de dar la vida, me extasié en sus ojos muy abiertos y supe que nos conocíamos desde siempre y que estábamos allí en el minuto exacto de darnos esa prueba para siempre", relató.

Jacqueline alabó la incipiente carrera de su hija, quien al verse influenciada desde niña por el ambiente artístico de su familia, decidió tomar el mismo camino y estudió interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

"Hoy, convertida en la mujer más excepcional que conozco, te empiezan a llegar las recompensas, esas que no solo crecen del sentido mismo de tu existencia, sino las que tú misma has creado con el sudor de tu frente, con el coraje que has defendido tus sueños aun en los días en que pudieran parecer inalcanzables, con la fuerza de hacer tu camino con tus propios pasos, con la pasión que requieren los grandes retos, a punta de talento, de honradez, de trabajo, a punta de fe en ti misma", recalcó.

Camila Bordón Arenal reside desde hace varios años en la capital española, donde además de en la actuación, ha incursionado en otras especialidades como ballet, canto y piano.

En abril de este año, madre e hija compartieron escenario en Madrid, donde ofrecieron un recital de poesía en el Café 1907, un espacio de ambiente familiar que acoge ofertas culturales que incluyen música en vivo, stand up comedy, teatro y recitales de poesía.

El año pasado Mijail Mulkay y Jacqueline Arenal felicitaron públicamente a Camila cuando cumplió 24 años.

Ambos artistas expresaron el orgullo que sienten por la gran persona en que ella se ha convertido, y lo mucho que disfrutan viéndola crecer feliz.

