Madre cubana a Díaz-Canel: "¿Qué hacemos con nuestros niños?"

Yuli Turruellas, una madre holguinera desesperada por la crisis en Cuba, cuestionó la gestión de Miguel Díaz-Canel al frente del país y arremetió contra un régimen del que dijo que está dejando sin futuro a los niños y que solo se encarga de desprestigiar a todo el que osa irle en contra.

“¿De qué me quejo? De vivir, porque ya son tantas las carencias que ya tú no sabes de qué quejarte”, dijo Turruellas en un video enviado a CiberCuba.

“¿A quién va dirigida mi protesta? Al presidente. Te molesta que te ofendan, te molesta, ¿verdad? ¿Y por qué ofenden enseguida a las personas que pensamos diferente y que tenemos derecho a quejarnos? A quejarnos porque no tenemos vida”, dijo en otro momento de su intervención.

“Díganme. ¿Qué hacemos con el agua, que hacemos con la corriente? Díganme. ¿Qué hacemos con nuestros niños? Que no tienen futuro y que tienen muchas carencias”, cuestionó.

“Les molesta que les llamen dictadura, pero ¿ustedes saben lo que significa dictadura? Régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. ¿Les suena? Eso es lo que estamos viviendo, un solo régimen, donde no hay derecho a crítica”, aseveró.

La joven madre subrayó que el Gobierno de la isla criticó la Cumbre de las Américas porque no los invitaron, pero aprovechó para recordar que en Cuba es imposible ver a un opositor en la Asamblea Nacional.

En lo que respecta a los problemas que la aquejan a ella, Turruellas precisó que uno de los peores problemas a los que debe hacer frente en estos momentos es la escasez de agua, pues hace 23 días que no la ponen en el barrio Alcides Pino, en el municipio cabecera de Holguín.

“Toda la comunidad estamos llamando al gobierno hace seis días. ¿Cuál es la respuesta? Por la tarde la vamos a poner. Estamos tramitando su queja. Todo es mentira. Llamas al acueducto y dicen que no, que hoy no la van a poner, que no tienen corriente”, se quejó.

Precisó que, desesperadas por una escasez que las deja con escaso margen de maniobra, el 4 de febrero un grupo de madres hicieron una carta a las autoridades para denunciar los problemas que tienen para hacer frente a necesidades básicas de sus hijos.

“Problemas como que no tienen ropa y zapatos, que no tenemos dónde comprarlos ¿Cuál fue la respuesta? En las tiendas en MLC se venden”, lamentó la joven madre, quien dijo ser consciente de que iniciativas como mandar cartas no suelen salir adelante en la isla, a pesar de lo cual dijo que no cejará en sus protestas.

“Yo sé que es por gusto, pero al menos no me quedo en silencio como muchos, que siguen en silencio. Si me vienen a buscar, perfecto. Yo soy una madre de dos niños cuidando de mi padre de 73 años con demencia senil. Que me inventen un expediente, no importa”, aseguró en relación con posibles represalias en su contra.

“Estoy harta, no me voy a ahorcar. No voy a dejar a mis hijos huérfanos, se los juro que no. No los voy a dejar huérfanos. Antes de dejarlos huérfanos, denuncio, denuncio, denuncio…porque no voy a seguir callada. A mis amigos compartan y a mi familia no se preocupen, voy a estar bien”, concluyó Turruellas.

La protesta de la madre holguinera Yuli Turruellas se suma a la de otras madres que en los últimos meses han cuestionado directamente la gestión del Gobierno por no satisfacer las necesidades básicas de la población.

Especialmente llamativo fue el caso de Amelia Calzadilla, cuyos encendidos reclamos y cuestionamientos al Gobierno cubano se viralizaron en redes sociales con rapidez porque canalizaron el creciente descontento popular en la isla.