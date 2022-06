Madre cubana estalla contra el gobierno: "¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes?"

La joven Amelia Calzadilla, madre de tres niñas, arremetió con crudeza contra la cúpula dirigente cubana, a la que preguntó hasta cuándo el pueblo tendrá que seguir pagándole las comodidades y le exigió hacer bien su trabajo o "vender el país", porque los cubanos ya no aguantan más.

“¿Los recursos no son del pueblo? ¿No es eso lo que dice la empresa estatal socialista? ¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? ¿Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra “ministro”? Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes”, cuestionó Amelia este miércoles al inicio de una transmisión en directo de ocho minutos a través de Facebook.

En el video, que se viralizó en pocas horas, la joven madre estalló primero contra el ministro de Energía y Minas, Liván Nicolás Arronte Cruz, y luego siguió con mensajes para Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y hasta para Lis Cuesta.

Calzadilla, residente en un edificio ubicado en Calzada de Buenos Aires y Consejero Arango, en el habanero municipio Cerro, explicó que desde julio de 2021 -cuando el gobierno aumentó las tarifas de la electricidad- ella paga miles de pesos en corriente cada mes porque no tiene gas en su vivienda para cocinarle a sus hijas. Explicó que ha realizado varias gestiones para resolver el problema, pero todas infructuosas.

“Yo estoy culpando aquí a los que dirigen, a los de arriba, porque tú, ministro de Energía y Minas, que tienes esa barriga bien gorda de llenártela con el bolsillo del pueblo y el sacrificio del pueblo, en tus manos está resolver este problema”, dijo. “¿No dicen ustedes que le van a poner corazón, pues pónganle cerebro también para que funcione? Párense ahí y vean los problemas que tiene el pueblo”, arremetió la joven.

"En cualquier momento me enfermo de los nervios porque mis hijos no tienen comida, no tienen zapatos, no tienen ropa... porque necesitan a mis familiares del extranjero para poder vivir dignamente en Cuba. Vendan el país, véndanlo por provincias […] para que la gente pueda vivir dignamente”, reclamó.

"¿Inversión extranjera? Pues inviertan en las empresas públicas. La gente quiere 'pincha', quieren que les paguen en dólares que es lo que mueve el mundo. No quiero hablar más de continuidad, ni de corazón, ni de la cabeza de un guanajo. La gente quiere comer, llegar a su casa y comerse un plato de comida, trabajado, porque yo no quiero que me lo regalen", subrayó en otro momento de su encendida crítica.

“Llévame presa que me vas a solucionar un problema porque por lo menos no voy a ser una carga para mi familia”, dijo también, y aclaró a los gobernantes del régimen que ella no se tiene que ir del país porque sus derechos ciudadanos son los mismos que tienen los dirigentes.

“Ponte creativo”, le dijo a Díaz-Canel, al que reprochó -entre otras cosas- que no haya puesto en práctica la venta de dólares a 24 pesos ni la ayuda que desde el 2018 prometió que le iba a dar a las madres de tres o más hijos.

"Yo tengo tres [hijos] y no me puedo ir porque no tengo dinero para irme ni legal ni ilegal. Ni tampoco tengo por qué hacerlo porque yo nací en este país igualito a ti. Los derechos de ciudadana que tengo son los mismos que tienes tú, los mismos. Y mis hijos tienen derecho a crecer aquí, a trabajar aquí, a formar una vida aquí, a comerse la comida de aquí y todo el mundo tiene que respetar eso. ¿Hasta cuándo?", siguió cuestionando.

“Bruno [Rodríguez], tu 'pincha es resolver el problema, no girarte para el pueblo, no me voy a girar más para mis hijos a decirles que no hay medicinas. Lis [Cuesta], no me importa. Tu opinión no cuenta. Tu nieto no me importa, tu vida no me importa. Si amas a Díaz-Canel o si no [...] no nos importa”, espetó al canciller y a la esposa del presidente designado.

“No queremos hacer más colas para el pollo, que es una mierda, no alimenta, ni para el perrito, ni para el picadillo. Queremos vivir con dignidad, con decoro. ¿Hasta cuándo? A la gente, cuando no trabaja se le bota por falta de idoneidad y ustedes no son idóneos. No lo son”, reclamó en el segmento final de su transmisión, en el que dejó un mensaje directo al pueblo cubano.

"Mi pregunta va para el pueblo: Pueblo de Cuba, madre cubana que te levantas por la mañana como yo, preocupada por que te quiten la luz, que no sabes qué le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela, que no sabes de dónde pudiste sacar dinero para comprar una mochila en 5,000 pesos. A ti, yo te pregunto: ¿cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más".

"Y estoy segura que cuando este video se publique a la puerta de mi casa va a venir la Seguridad y el DTI, pero te recuerdo a ti también, Seguridad y DTI, que tienes niños, que tienes padres y que el gobierno se desentendió, que para los niños no hay nada, que lo que te vende te lo venden en MLC, que las madres están locas con una barriga que les llega a la boca haciendo cola para comprar culeros. Te lo recuerdo a ti también", añadió.

"Ya yo no puedo más y si estás como yo que tampoco puedes más, mira, vamos a unirnos porque nos tienen que dar la cara. No quiero oír más discursos ni a más nadie. Lo que quiero es que me toquen la puerta de mi casa y me digan que me van a poner una tarifa especial de corriente para que no pague 6,000 pesos para cocinarle a mis hijos. No voy a pagar más luz, no lo voy a hacer. Ya no queremos entender más nada. Ven y llévame presa para que me resuelvas el problema porque no aguantamos más. Ya yo no aguanto más", concluyó.

El encendido mensaje cuenta con miles de reacciones y comentarios en pocas horas, muchos de ellos expresando su apoyo a la joven y agradeciendo su valentía por exponer con semejante crudeza su realidad.

No es la primera vez que Amelia Calzadilla recurre a las redes sociales para reclamar el servicio de gas y su preocupación por los altos precios de la electricidad. En enero de 2021, la joven explicó en detalle en otra transmisión en directo que 58 núcleos familiares en la citada dirección del municipio Cerro desde hace ocho años reclaman el suministro de gas, algo que siempre les han negado argumentando "escasez de recursos".

Casi un año y medio después, no solo siguen sin el servicio de gas, sino que además ha empeorado todo lo demás, según se evidencia en su su testimonio.