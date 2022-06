Detienen en Santa Clara a Jonatan López, familiar del preso del 11J Andy García Lorenzo

El joven cubano Jonatan López, cuñado del preso del 11J Andy García Lorenzo, fue detenido este martes en Santa Clara, denunció su novia, Roxana García Lorenzo.

Jonatan fue arrestado cuando salía de su casa para su trabajo, según denunció Roxana en una transmisión en directo que hizo desde las afueras de la sede de la unidad de investigaciones criminales de la ciudad villaclareña.

"Fuimos interceptados por un oficial de la Seguridad del Estado, el mismo que detuvo a Saily [González]", precisó.

La joven aseguró que no se moverá del lugar hasta que no sepa por qué han detenido a su novio, y pidió que su video se compartiera en las redes sociales.

"Se encuentra dentro del cuarto de interrogatorios de la Seguridad del Estado, no sabemos para qué tema, no sabemos nada. Jonatan es inocente y no tiene por qué estar aquí", recalcó.

Una hora después de esta denuncia, Roxana señaló que Jonatan se encuentra en ayunas porque está con asma.

Foto: Captura de Facebook / Jonatan López

"Procuren que a Jonatan no le pase nada porque las van a pagar. Y acaben de soltarlo que él no es ningún delincuente. Están acabando con la vida las personas dignas de este país, con la juventud que solo queremos ser libres", escribió en el muro de Facebook de su novio.

Horas después, Roxana denunció que su suegro, Pedro López, también está detenido en la estación policial. El hombre acudió a interesarse por la situación de su hijo y anunció que no se marcharía hasta que Jonatan fuera puesto en libertad.

"Para las personas que piensan que en Cuba la represión cesó, que en Cuba la represión fue solamente el 11 de julio, y que con la familia de Andy ya esto había parado, una demostración de que esto no para y que siguen las amenazas con nuestra familia", aclaró la joven en otro video.

Roxana recordó que, días atrás, la policía citó a Jonatan para que el viernes 24 de junio se presentara en la unidad de Instrucción Penal. El joven se negó a ir porque de presentarse en la unidad podría ser amenazado, torturado o sometido a un proceso penal.

Desde entonces, no ha cesado el acoso policial a toda la familia.

Andy García Lorenzo, uno de los manifestantes del 11J, se encuentra en un campamento de trabajo cumpliendo su sanción de cuatro años de prisión impuesta por el tribunal de Santa Clara.

Su hermana denunció la semana pasada que un oficial del lugar se ha acercado en varias ocasiones a Andy para hablar mal de ella y esto causó altercados entre ambos. En protesta, el prisionero se negó a trabajar la tierra y renunció a comunicarse por vía telefónica con su familia durante los próximos dos meses.

El 25 de mayo, Andy fue excarcelado y volvió a su casa en Santa Clara. Los vecinos de su cuadra le dieron una calurosa bienvenida, pero pocos días después, tras realizar una transmisión en sus redes sociales, fue nuevamente detenido y trasladado al campamento.