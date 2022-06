Liberan a activista Victor Ruiz en Santa Clara tras imponerle multa de 3 mil pesos

El activista cubano Víctor Ruiz fue liberado este miércoles tras varias horas de detención arbitraria por parte de la Seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara, donde le aplicaron 3000 pesos de multa por sus publicaciones en redes sociales.

En una directa a través de Facebook el joven contó que fue detenido por dos oficiales al salir de su casa en horas de la mañana, cuando salía para su trabajo, y trasladado en una patrulla a la Tercera Unidad de la Policía.

Allí lo chantajearon, lo humillaron, y lo amenazaron con golpearlo y con procesarlo por el delito de "instigación a delinquir", contó en una directa a través de Facebook.

Dijo que le levantaron un acta de advertencia, le decomisaron el teléfono y le impusieron una multa de 3000 pesos con base en el artículo 370, que controla las publicaciones de los cubanos en internet.

"Me amenazaron con golpearme, con matarme alegando que vivo en un barrio donde se hacen negocios ilícitos y los vecinos podían atacarme por atraer la vigilancia policial sobre la zona, y con mis hijos. Me dijeron que soy un penco, que no soy nadie, y lo que hacen siempre, tratar de que la gente coja miedo", explicó.

Ruiz, quien se ha mantenido al lado de la familia del preso político Andy García Lorenzo, afirmó que "la forma de pensar mía no me la va a cambiar nadie, seguiré siendo como soy, creo que estoy en el camino correcto".

Dijo que la Seguridad del Estado tiene miedo de otro 11 de julio, y le aclaró que si ese día la gente sale a las calles culparán de ello a los activistas, incluidos los familiares del joven manifestante, quien cumple una condena de cinco años por protestar el pasado año.

"Yo voy a seguir apoyando a la familia de Andy y a todo el que decida levantar su voz", dijo Ruiz, quien no obstante lamentó la falta de apoyo popular que tienen los activistas en la isla.

"Solamente fue Omar Mena a apoyar a la Unidad. Eso es lo que nos toca, ese es el pueblo que tenemos", agregó.

La opositora Saily González, quien debió exiliarse producto del aumento de la represión en su contra, denunció en sus redes el arresto de Ruiz y rechazó el Decreto Ley 370 "que criminaliza la libre expresión y deja aún más indefensos a los activistas cubanos", argumentó.

Post en Facebook de Saily González. Captura

Ruiz había acompañado a la familia de García Lorenzo el martes a la unidad de la Policía para conocer los motivos del arresto del joven Jonathan López, cuñado del prisionero.

Luego de liberado, en una directa, López contó que esta detención fue mucho más intensa que anteriores, que llegó a estar encerrado en un calabozo, le decomisaron el teléfono celular y le abrieron un proceso de investigación por los presuntos delitos de "desobediencia" e "instigación a delinquir".

A él y a su novia Roxana García Lorenzo también les impusieron multas de 3,000 pesos por violar el Decreto Ley 370, tal como pasó este miércoles con Ruiz.