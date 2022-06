Mujer en EE.UU. denuncia presunta estafa de un médico cubano en la isla que prometió casarse con ella

Milvia Castañeda, una norteamericana de origen guatemalteco, denuncia que fue engañada por un médico cubano residente en la isla con el que pensaba casarse tras mantener una relación a distancia.

La mujer asegura que su novio la dejó plantada con vestido de novia y pasaje comprado para viajar a la isla.

“Yo conocí a Rudy Dachel García de la Torre a través de Facebook. Él me mandó invitación, lo acepté. Fuimos platicando y platicando…”, relató Castañeda en declaraciones a América Noticias, en las que explicó que la relación virtual a través de Messenger duró varios meses y que incluyó el envío de dinero a la isla para hacer frente a las necesidades que hay en Cuba.

“Yo empecé a mandarle dinero. Le mandaba 300, 500 dólares…que si no había comida, que si era difícil encontrar alimentos, que si los doctores son mal pagados allá y como yo estaba enamorada de él, cuando uno se enamora de una persona y tú tienes las posibilidades…tú das todo por esa persona”, argumentó la presunta víctima.

Fragmentos de mensajes de voz de Whatsapp compartidos por Milvia Castañeda con el citado medio confirman que el comportamiento de García de la Torre con la joven era de corte amoroso.

Tras meses de intercambios de mensajes escritos, audios y cientos de dólares en ayudas desde Estados Unidos, Milvia -quien reside en el estado de Iowa- compró su vestido de novia, un boleto aéreo a Cuba, alquiló autos para una boda frente al mar y hasta pagó un presunto contrato prenupcial, según detalla la fuente.

Sin embargo, una semana antes del enlace cuenta que el novio desapareció. Castañeda asegura que le llegaron rumores de que el médico al que consideraba el amor de su vida era gay.

Relata que tras confrontarlo, la eliminó de sus redes sociales.

América Noticias se comunicó telefónicamente con García de la Torre, quien dijo que fue acosado por Milvia Castañeda y que él nunca le mintió sobre su orientación sexual.

“Yo nunca le puse una pistola en la cabeza para que me mandara dinero”, habría dicho en relación con la ayuda económica que recibió.

Milvia Castañeda, por su parte, rechaza las alegaciones y dice estar devastada.

“Para mí es una estafa, es un robo. Yo pienso que hay otras formas de conseguir dinero pero no jugando con los sentimientos de la gente, eso no se vale”, indicó. “Lamentablemente me sentí y me siento dolida y frustrada”, concluyó.

Casos como el descrito son relativamente frecuentes. El gobierno de Estados Unidos asegura que las estafas derivadas de romances iniciados a través de internet han costado a los norteamericanos más de 200 millones de dólares al año.