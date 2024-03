Alertan sobre estafa con café adulterado comprado en una mipyme de Sancti Spíritus

Una periodista oficialista alertó sobre una estafa que sufrió al comprar un paquete de café adulterado en una mipyme ubicada en la terminal interprovincial de ómnibus de Sancti Spíritus.

Delia Proenza relató en el semanario Escambray lo que le sucedió en febrero al adquirir un paquete de 250 gramos de café supuestamente Gourmet, que según su envase era producido en España y tenía un grado 5 de intensidad. Le costó 1,200 pesos.

"Precioso en la foto, semejaba demasiado a esa mezcla extraña del Hola que se vende, ya no tan regularmente por la llamada canasta básica", señaló.

Aunque el producto parecía incólume (la caja fuertemente sellada, el cartucho plateado cerrado al vacío y difícil de abrir), Delia empezó a sospechar de su autenticidad en cuanto vio el polvo.

Foto: Escambray / Delia Proenza

"No me resultó un café como para exclamar de satisfacción. No olía ni sabía a lo que supuestamente era. No era, en suma, un buen café, acaso un Hola 'bautizado' con algún otro", describió.

"El café de 1,200 pesos que había comprado como si fuera el que se expende en las tiendas de MLC por un precio de casi 4 dólares, resultaba para mí una estafa", recalcó.

Delia concluyó que no tendría caso reclamar una posible adulteración después de casi un mes, pero quiso comprobar si el café seguía a la venta y al acudir a la terminal, el local de la mipyme estaba vacío.

"Si alguien quiere evitarse un disgusto así, salvarse de esa sensación incómoda de haber tirado por el caño una cantidad nada despreciable de dinero, piénselo bien antes de pagar, en un punto de venta dudoso, un café presumiblemente Gourmet, en apariencia extra fuerte", advirtió.