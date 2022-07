Detenida en Sancti Spíritus reparación del edificio que sufrió derrumbe parcial de sus balcones

Las reparaciones de un edificio de Sancti Spíritus que sufrió un derrumbe parcial en mayo, se encuentran detenidas y los residentes del inmueble no saben cuáles son las causas.

El edificio está ubicado en la céntrica esquina de la Avenida de los Mártires y la calle Adolfo del Castillo. Tenía un deterioro físico considerable y sus balcones colapsaron en la madrugada del 31 de mayo, sin que se reportaran lesiones a transeúntes ni residentes del inmueble.

Este jueves Escambray dedicó un reportaje a la marcha de la reparación del inmueble pero al entrevistar a los residentes estos confirmaron que las obras de restauración iniciadas una semana tras el derrumbe, se habían detenido y no fueron informados de las razones por las que esto ocurrió.

"Han demolido todo y han sido muy rápidos, pero ahora están parados. ¿Por qué razón? No lo sé. Están parados en lo que es la construcción, porque no hay materiales, o no sé. No les pregunto porque me da pena, pero quisiéramos agilizar eso porque en mi casa hay dos niñas pequeñas y tenemos que vivir con todo cerrado", dijo una residente del inmueble.

Una persona, que no fue identificada, reconoció el esfuerzo de los trabajadores de la Mipyme Construcciones Orta, que derrumbaron totalmente los balcones y recogieron los escombros, pero indicó que las obras están paradas en ese punto, por falta de materiales que debe suministrar Vivienda Provincial.

El jefe de la obra, Víctor Pitch, indicó que la fecha de terminación está en dependencia de lo que demoren en llegar los materiales de construcción. Tenían previsto terminar los trabajos en un mes, pero ahora tendrán que prolongarla más de lo esperado.

Una semana después de sufrir el derrumbe parcial, el gobierno espirituano procedió a aprobar y realizar la demolición de los muros de los balcones del edificio y los barandales. La inversión está valorada en más de un millón de pesos.

El derrumbe que sufrió este inmueble generó mucho debate en las redes sociales de los cubanos porque la población espirituana se quejó de que tuvo que colapsar parte del edificio para que el gobierno tomara la decisión de intervenir en su restauración.

En la primera planta del edificio se encuentra una pescadería llamada "El Pargo" y el resto del inmueble es de uso residencia. El mal estado de esa edificación se había reportado en múltiples ocasiones por los residentes y no tuvieron una respuesta de la Dirección Provincial de Vivienda hasta el derrumbe.