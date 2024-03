Impacto de un camión contra una farmacia en Sancti Spíritus desata diversas especulaciones sobre el accidente

El impacto de un camión contra una farmacia este domingo, presuntamente tras no poder subir una pendiente en el poblado de Jíquima, en la provincia de Sancti Spíritus, ha despertado las especulaciones sobre las causas del suceso.

El usuario Williams Martínez dijo en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, que el camión no pudo subir una pendiente que se encuentra en la Carretera a Yaguajay, específicamente en el poblado de Jíquima y como resultado se impactó contra la farmacia.

Agregó, además, que por el accidente no se lamentaron personas lesionadas.

Captura de Facebook/Williams Martínez

En las imágenes compartidas se observa como una de las estructuras de la farmacia se vino abajo debido al impacto y quedó encima del camión, que estaba siendo auxiliado por una grúa.

Captura de Facebook/Williams Martínez

Su publicación propició los comentarios de los internautas, que con diversas teorías trataban de explicar lo sucedido.

“Me extraña que ese camión no pudo subir la lomita esa, eso fue cuando fue a reducir en medio de la loma que no pudo y se le fue el camión para atrás”, afirmó uno de los integrantes del grupo, al parecer conocedor de la zona donde ocurrió el accidente.

Otra persona aseguró que “esa loma es chiquita, no lo palanqueo desde abajo”.

Un usuario confesó que ha pasado varias veces por esa zona “y ese International tiene potencia de sobra para coronar esa loma, no sé qué sucedió ahí, ni por qué el chofer no tiró la emergencia, menos mal no hubo víctimas, si acabó con la farmacia”.

A pesar del incidente, y con la idea de no haber personas lesionadas, algunos internautas tuvieron tiempo para exponer una problemática social con el hecho de que en la farmacia no hubiese personas.

“Menos mal que ya no entra medicamentos a la farmacia, lo más seguro estaba cerrada”, dijo un usuario.

Este sábado, el chofer de un camión de transporte público quedó lesionado tras caer el vehículo desde un puente en el kilómetro 64 de la Autopista Nacional, según informes en redes sociales.

A finales de febrero, un camión cayó por un puente en la provincia de Villa Clara. El siniestro ocurrió cerca del poblado Jicotea, en el municipio Ranchuelo.

En las imágenes compartidas se observa al vehículo volcado barranco abajo justo en el tramo del puente.

A pesar de las aparatosas imágenes, se aclaró que los dos ocupantes del vehículo salieron casi ilesos.