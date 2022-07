Embajada de EE.UU. en Cuba: "Es indispensable fortalecer a la sociedad civil"

En vísperas de celebrar la fiesta del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, la embajada de ese país en La Habana lanzó un mensaje para los cubanos en sus redes sociales, en el que consideró “indispensable fortalecer a la sociedad civil” para el futuro de Cuba.

“Nuestro enfoque es apoyar al pueblo cubano. Es indispensable fortalecer a la sociedad civil, a los empresarios, a los que intentan construir una economía más próspera”, manifestó el Encargado de Negocios, Timothy Zúñiga-Brown, durante su intervención en el acto celebrado en la legación diplomática.

Asimismo, el diplomático reflexionó sobre los acontecimientos de estos últimos dos años y el futuro de Cuba ante el auditorio invitado a la celebración del 246 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

“Imagino un país donde todos los cubanos puedan expresarse libremente, puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos, derechos universales y puedan vislumbrar un futuro mejor para ellos y sus hijos en su propia patria”, dijo Zúñiga-Brown a los presentes.

En relación con las históricas protestas del 11J en Cuba, el funcionario aludió al deseo de libertad y prosperidad que empieza a movilizar a la incipiente sociedad civil cubana, así como a la violenta represión desatada por el régimen contra quienes ese día decidieron ejercer su derecho a la libertad de manifestación y expresión.

“Mas de mil cubanos de a pie fueron detenidos por manifestarse pacíficamente y haber exigido libertad, comida, medicina y otros elementos básicos. Otros patriotas son mucho más conocidos... Otros presentes aquí con ustedes, otros que fueron impedidos por los gobernantes”, observó.

El gobierno estadounidense y su legación diplomática en la capital cubana han estado muy activos desde entonces en sus mensajes, dejando claro su rechazo a la represión y su compromiso con ayudar a la sociedad civil cubana a construir un futuro de libertad y democracia en la isla.

“Esta realidad es la razón por la cual el apoyo inquebrantable a los derechos humanos y la democracia ha sido la piedra angular de la política estadounidense durante tantos años, en todas las administraciones”, indicó la embajada vía Twitter.

A comienzos de julio de 2021, en el marco de las mismas celebraciones y a pocos días de que ocurrieran las espontáneas manifestaciones que sacudieron pueblos y ciudades de Cuba, Zúñiga-Brown, dedicó unas palabras al pueblo de Cuba en su mensaje por el Día de la Independencia.

"Los verdaderos patriotas de Cuba saben que no tienen que escoger entre vida o muerte. Esa decisión es obvia. Solo tienen que decidirse si lo que quieren es la prosperidad y el bienestar del pueblo", afirmó en un video compartido en su cuenta de Twitter.

Además, el diplomático alabó la determinación de los cubanos para responder ante circunstancias difíciles, y aseguró que el pueblo cubano y el norteamericano, más que vecinos o amigos, son como familia.

"Compartimos una historia rica y apasionante, y el orgullo de defender principios compartidos. Compartimos un presente con retos, sí, pero también con posibilidades, y compartimos un futuro prometedor, con derechos que se respetan", añadió.

Recalcando que el gobierno de Estados Unidos nunca renunciará a su compromiso de defender los derechos humanos y la democracia, Zúñiga-Brown subrayó que "si bien algunos argumentan que el pueblo cubano no merece la misma libertad que hoy disfrutamos en nuestro país, eso es algo que nunca aceptaremos".

De igual forma, y en el marco de una fecha de marcado carácter simbólico, el funcionario reiteró su apoyo a los cubanos valientes que pacíficamente luchan por un cambio político en su país.

"Estamos con aquellos que buscan la libertad de expresarse, de escribir, de pintar, publicar, rezar o simplemente pensar por sí mismos. Estamos con aquellos que quieren denunciar las malas acciones y gestión, para que su país sea un lugar mejor", detalló.

El jefe de la embajada norteamericana citó a los padres fundadores de Estados Unidos, al decir que el poder debe recaer en el pueblo.

"Al celebrar hoy la independencia de Estados Unidos, reconocemos también a todos los que luchan por conseguir un futuro mejor para ellos y para sus países. El futuro de Cuba es brillante, próspero y libre", concluyó.

A comienzos de junio, el gobierno de Estados Unidos condenó las acciones desplegadas por el régimen cubano para impedir que siete activistas cubanos participaran en la Cumbre de las Américas.

"Condenamos las acciones del gobierno cubano para impedir que siete participantes de la sociedad civil asistan a la Cumbre de las Américas. No vamos a invitar a los actores no democráticos de Cuba, pero creemos vital que participen representantes no gubernamentales", indicó en Twitter Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos.

Luego de transcurrido el evento, al que sí asistieron representantes de la sociedad civil cubana en el exilio, estos exhortaron a las naciones asistentes a la XI Cumbre de las Américas a condenar la dictadura de la isla y a exigir la liberación de los presos políticos.

En el documento aprobado por los participantes en el encuentro se condenaron, además, las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, y se reclamó la eliminación de todo tipo de violencia política.