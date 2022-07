Padre de cubano de 17 años baleado por la policía en Santa Clara desmiente versión oficial y pide justicia

Yosvany Batista Gómez, pastor de una iglesia cristiana y padre del joven que fue abatido por la policía en Santa Clara el pasado viernes, desmintió la versión oficial sobre lo sucedido, al tiempo que criticó el excesivo uso de la fuerza empleado por las autoridades.

“Soy el apóstol Yosvany Batista Gómez. En el día de ayer perdí a mi hijo mayor, de 17 años de edad, tras una riña tumultuaria donde un agente del orden público innecesariamente lo asesinó, y lo golpearon en el piso. Solo quiero desmentir lo dicho por el Noticiero Nacional de Televisión”, dijo el afligido padre al inicio de una extensa publicación en Facebook este domingo, en la que también indicó su hijo “no era ningún antisocial” y que su participación en la revuelta del 11 de julio había sido por estar en el lugar equivocado.

Yosvany Batista, quien fue testigo directo de lo sucedido el viernes, responsabilizó a la quinta unidad de la policía de Santa Clara por no haber prestado atención a problemas previos que su fallecido hijo y su pareja arrastraban con otra familia que presuntamente los tenían “amenazados de muerte”, asunto sobre el que no ofreció otros detalles.

“Solo tengo que decir que no hubiera sucedido si la policía de la 5ta. unidad de Santa Clara hubiera actuado correctamente tomando las medidas correspondientes con los que provocaron el problema. Yo mismo en persona acudí varias veces a dicha unidad a presentar quejas en contra de los que causaron el problema, que tenían a mi hijo y a su mujer amenazados de muerte y la policía no previno el delito”, precisó.

Sobre la tragedia del viernes, el hombre relató que cuando llegó la Policía solo estaban en el lugar él y su hijo y cuenta que los agentes se abalanzaron sobre ambos a golpes.

"Por unos segundos perdí de vista a mi hijo cuando de repente siento dos disparos a quemarropa y veo a mi hijo tendido en el suelo, muerto”, contó. Dice que cuando consiguió zafarse de los policías ya era tarde y que uno de los agentes le disparó también a él, pero a los pies.

“Usó el arma de fuego innecesariamente. Había más opciones de desarmarlo si usaba violencia contra la Policía. Yo mismo le hubiera quitado el machete y no hubiera pasado nada, porque el problema no fue con la policía. Era con las personas ante mencionadas”, lamentó wel padre de la víctima mortal, identificada como Zinadine Zidan Batista Álvarez.

(Fuente: Captura de Facebook/Yosvany Batista)

En el segmento final de su texto, Yosvany Batista pidió a los periodistas del Noticiero Nacional de Televisión que lo visiten a él en su casa para saber la verdad, y aseguró que la muerte de su hijo no va a quedar impune porque dice que, de lo contrario, no parará hasta llegar a Miguel Díaz-Canel.

“La Fiscalía militar tendrá que ser imparcial y aplicar verdaderamente la justicia y el policía que asesino a mi hijo tiene que ser juzgado con todo el peso de la ley. De no ser así seguiré tramitando hasta llega al presidente de la nación. De eso pueden estar más que seguros", añadió el hombre, que subrayó cómo hubo agentes que golpearon a su hijo sin piedad estando en el suelo.

(Fuente: Captura de Facebook/Yosvany Batista)

"Mi amado hijo, descansa en paz, que tu muerte no pasará por alto. Moriste defendiéndome, moriste como los grandes, por eso siempre estarás presente entre nosotros no por la forma en que moriste si no porque te amamos, y tu estarás vivo en nuestros corazones porque somos tu familia que te amamos", indicó el padre en otra sentida publicación.

(Fuente: Captura de Facebook/Yosvany Batista)

Una nota del Ministerio del Interior (MININT) de Santa Clara confirmó que el viernes 1 de julio un joven falleció tras ser baleado por un oficial y que en el incidente resultaron heridos otras dos personas, incluido un policía. El organismo militar justificó el hecho asegurando que la víctima atacó a uno de los oficiales con un arma blanca y que era un individuo "violento".

Según la versión oficial -que ha desmentido ahora el padre de la víctima- la policía respondió a una alteración del orden público en la que "peligraba la vida de dos mujeres" que se hallaban en el interior de una vivienda ubicada en el consejo popular Condado Sur, de Santa Clara, estaban siendo asediadas por ocho individuos que arremetían a pedradas contra la casa.

El MININT, que calificó a los "agresores" de "pésima conducta social y moral", dijo que todos portaban armas blancas y que amenazaban a las mujeres por motivos personales. La nota concluyó indicando que uno de los agentes disparó porque sintió que peligraba su integridad física.

Los videos del suceso comenzaron circularon en internet desde el mismo viernes causando la indignación de muchos cubanos, que vieron el momento en que los policías golpeaban a la víctima cuando ya estaba abatida en el suelo.