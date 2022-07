Policía interviene en pelea en Santa Clara; se reporta un fallecido

Al menos un fallecido es el saldo de una riña tumultuaria desatada este viernes en el reparto Condado de la ciudad de Santa Clara, en la que también resultaron heridas varias personas, en medio de una presunta actuación polémica de la policía cubana.

Reportes aparecidos en redes sociales dieron cuenta de los hechos de forma confusa, afirmando algunas publicaciones que la víctima resultó ser un menor de edad que habría fallecido por los disparos efectuados por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Extraoficialmente, la víctima mortal fue identificada como Zidan Batista Álvarez, de 17 años.

El enfrentamiento involucró a numerosas personas que intentaron socorrer al herido y fueron enfrentados con violencia por los agentes policiales, según testimonios.

Sin embargo, otras publicaciones sostienen que la víctima habría perdido la vida a consecuencia de heridas provocadas con un machete durante la riña, y que se trataba de un joven, y no de un menor de edad.

Los contradictorios reportes no han podido ser contrastados con ninguna versión oficial de los hechos. Ni la prensa oficialista ni ninguna fuente institucional ha ofrecido información sobre lo ocurrido.

Según el sitio independiente CubaNet, el incidente se “inició luego de que los propietarios de una vivienda fueran a sacar a una familia que había ocupado su propiedad”. Este medio afirmó haber consultado a fuentes que aseguraron que “el incidente se produjo frente a La Latina, un establecimiento comercial ubicado en las calles Estrada Palma y Ciclón”.

La riña, al parecer masiva, habría obligado a los agentes de la PNR “a intervenir y lanzar disparos al aire” y como resultado “un adulto mayor habría fallecido por causa de una herida de machete”.

“Nos reportan que acaba de ocurrir una riña que fue difícil controlar por las autoridades al calor de la situación. La causa del altercado fue que una familia ocupó de manera ilegal una vivienda y los propietarios fueron a sacarlos. Cómo todo incidente, al poco rato se llenó de curiosos y al parecer hubo un fallecido en la riña y varios lesionados. En estos momentos existe calma y todo está controlado. Esto es todo lo sucedido, no se dejen engañar”, indicaron algunos perfiles de Facebook.

En todos ellos, se “aclaró” que “el fallecido es un mayor de edad, producto de la riña con un machete” y se calificaron de fake news los reportes “sobre un niño con disparo”. “No existe ningún niño lesionado”, insistieron usuarios desde varios perfiles que compartieron similares mensajes de “tranquilidad”.

No obstante, la usuaria de Facebook identificada como Yeris González refutó esa información, afirmando que un adolescente de 17 habría muerto en el incidente. Esta redacción se puso en contacto con la usuaria para recabar más detalles de su versión, pero al momento de redactar esta nota no había recibido respuesta suya.

“EPD mi ahijado, mi hermano y mi amigo. Vuela alto Zidan [Batista Álvarez], que Dios te tenga en su santa gloria... A lo mejor no descansarás en paz con tanta injusticia. Te quitaron la vida siendo tan joven, es decir, siendo tan solo un niño. Solo tenías 17 años mi bro y no lo merecías. Solo me queda decirte que donde quieras que estés, estarás en nuestros corazones. Ctk tanke. Mis condolencias para sus familiares y amigos”, expresó González.

Una nota publicada en sus redes sociales por el Frente Antitotalitario Unido (FANTU), organización opositora liderada por Guillermo “Coco” Fariñas, indicó que éste había sido “nuevamente arrestado en la ciudad de Santa Clara para impedirle que se acercara a los adoloridos e indignados familiares de los menores de edad baleados por un desmedido exceso de fuerza” de la PNR en el barrio marginal y necesitado de El Condado.