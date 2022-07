La Dura y sus claves para triunfar este verano con vibrantes looks

El verano ya ha comenzado y no hay nada cómo sacar del armario los looks que vienen de maravilla con esta temporada.

Esa es justamente la apuesta de La Dura quien en los últimos días ha mostrado algunos outfits bien coloridos para darle la bienvenida a la etapa veraniega.

“Vibras de domingo”, escribió la modelo cubana en Instagram posando junto a un Lamborghini con un pantalón verde ancho en las piernas y un top de mangas largas en tonos azul y verde, que combina a la perfección con sus zapatos aguamarina.

Si alguien pensaba que el verde y el rosa no hacían buena combinación, la influencer opina todo lo contrario, pues en otra publicación en la red social apostó por un pantalón en rosa oscuro y un blazer verde que atrae todas las miradas: “Atrévete con looks de colores vivos y vibrantes”, comentó.

Todo parece indicar que los pantalones anchos en las piernas vuelven a estar de moda, pues este estilo prevalece en los recientes looks de la pareja de Jacob Forever.

Los jeans también lucen bien durante el verano, por ello Diliamne Jouve escogió uno para otra foto que ajusta en su cintura y le resalta aún más su cuerpazo: “Amando este estilo de jeans”.

Los tonos en rosa claro le sientan de maravilla con su color de piel y resaltan con su cabello. Un jeans y una chaqueta corta en ese color fue la apuesta escogida para preguntar a sus fans: “¿Del 1 al 10 cuánto para este outfit?”.

Sin embargo, La Dura también ha querido mostrarse con atuendos más conservadores y en colores poco usuales en ella. “Saliendo de mi zona de confort con un estilo diferente”, escribió junto a una foto en la que luce un mono enterizo, también ancho en las piernas, en color caqui, combinado con botines y cartera en blanco.

Pero si de monos se trata, la modelo tiene otra muy buena opción en su closet en el que priman las transparencia, aberturas y la tela bien ajustada al cuerpo.

La ropa cómoda y sexy también es una opción cuando el calor es sofocante y exponerse a los rayos del sol no es una buena idea. En otro post de Instagram La Dura apostó por un conjunto deportivo de top, pantalón y sudadera en malva claro que hace desear uno igual.

No podía faltar para esta etapa estival un sensual vestido azul que no deja nada a la imaginación y con el que la influencer luce hermosa. "No necesito alas para volar", escribió junto a la foto con este look, algo que confirmaron muchos de sus admiradores.

Así ha comenzado el verano de la influencer cubana, con una combinación de prendas en colores vivos y otros que muestran una nueva faceta.

¿Qué más habrá en el armario de La Dura para esta etapa estival? Solo queda esperar y continuar pendientes de sus redes sociales.

