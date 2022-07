Cubano al Gobierno ante escasez de alimentos e inflación: "¿Los que no recibimos dinero del extranjero no tenemos derecho?"

Un pepino de aceite comprado en 1,000 pesos en el mercado negro llevó a un cubano a preguntar al Gobierno hasta cuándo la inflación ahogará a los cubanos de a pie, en particular a los que no reciben dinero del extranjero.

“Si una persona gana como promedio unos 3,000 pesos mensuales, ¿por qué razón tenemos que estar pagando algo tan necesario como el aceite de cocina en estos precios desorbitantes? ¿Acaso creen que sea justo que estás cosas sigan pasando y que con cada mes que se avecina el precio del aceite se eleva unos 100 o 200 pesos más con respecto al mes anterior?”, cuestionó un usuario en una aplaudida publicación en el grupo de Facebook Revolico de Cárdenas.

“¿Por qué razón este producto tan necesario tiene que estar en una tienda de MLC? ¿Acaso los que no recibimos dinero del extranjero no tenemos derecho a tener en nuestra cocina tan necesario producto? ¿De quién es la culpa?”, continuó preguntando junto a una foto del aceite en cuestión, y pidió que no le respondan con la única excusa disponible: “es por culpa del Bloqueo”.

“Señores, no le sigan echando la culpa al bloqueo por la ineficiencia y el mal trabajo. Lo cierto es que ya esto se pasa de castaño oscuro […] ¿Hasta qué punto llegarán con el tema del aceite? Ya no es solamente el aceite, es el arroz a 45 pesos la libra, los frijoles en 70 y 80 pesos la libra, la carne de cerdo en 280 pesos la libra, el cigarro ya está a más de 200 pesos la caja, y el aceite el 800 peso el litro y un pomo de litro y medio (pepino) de 1,000 a 1,200 pesos”, citó, precios que calificó de “total falta de respeto hacia el pueblo cubano y trabajador”.

(Fuente: Captura de Facebook/Revolico Cárdenas)

“Soy un cubano más que vive en la isla y me preocupa que llegue el momento en que con 3,000 pesos solo te puedas comprar un pan con pasta, y al paso que vamos no falta mucho para eso”, concluyó el cubano indignado, que recibió el apoyo de decenas de otros que, como él, dicen sentirse igual de asfixiados por la inflación y la escasez.

“Ya no vale nada estudiar 5 ó 8 años ¿Para qué vas a estudiar si con tu estudio no comes ni tres días? La verdad es que a ellos les importa una mierda el pueblo. Aquí hay hambre, señores. Miseria, enfermedades, ya no podemos más”, opinó una comentarista.

“Estamos peor que cuando existían el CUC. Se habló tanto de la doble moneda, y ahora tenemos no sé cuántas monedas y no podemos adquirirla legalmente de ninguna manera y es como único podemos adquirir los alimentos”, sentenció con desconcierto otra mujer en referencia a la imposibilidad de adquirir la Moneda Libremente Convertible (MLC) con la que se puede comprar en las tiendas en MLC.

Ante una realidad que revelaba una inflación del 6,900 por ciento en el mercado negro, el gobierno cubano prometió en diciembre de 2021 que acabaría con la inflación en este 2022.

“No es fácil, pero no imposible, está en nuestras manos y lo lograremos”, afirmó convencido Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación y viceprimer ministro del Gobierno durante el III Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

“Estamos en condiciones de enfrentar el proceso inflacionario y en 2022 avanzar gradualmente en su eliminación”, dijo el ministro, señalando que la inflación “no es un ‘problema cubano sino un fenómeno global”.

Un optimista Alejandro Gil dijo que solucionar la inflación iba por la vía del incremento de la oferta.

“O más importaciones (y no tenemos divisas para hacerlo) o más producción nacional. Más producción nacional es el camino”, subrayó Gil Fernández.

Sin embargo, más de seis meses después de aquellas declaraciones, la situación no ha hecho más que empeorar, y la foto de un pepino de aceite de cocina en 1,000 pesos, devenido en oro líquido en oro líquido cotidiano, es muestra de ello.

Cuba es el séptimo país del mundo con mayor tasa de inflación anual (73,31%) y el segundo de América Latina, solo por detrás de Venezuela, según un ranking dado a conocer en junio por Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.