Apagones en La Habana para este miércoles en 10 municipios

La Empresa Eléctrica de La Habana anunció interrupciones del servicio para este miércoles en diez municipios de la ciudad, por "acciones de mantenimiento".

Según información del semanario Tribuna, los residentes en 10 de Octubre, Arroyo Naranjo, Guanabacoa, Cerro, Plaza, Boyeros, Cotorro, San Miguel del Padrón, Marianao y Lisa se verán afectados durante ocho horas, desde las 8:00 am y hasta las 4:00 pm.

Foto: Empresa Eléctrica de La Habana / Facebook

Las interrupciones del servicio serán mayores que las del lunes pasado, cuando cortaron la luz en seis municipios de la ciudad, cuatro menos que los de este miércoles.

Los consejos populares afectados son los siguientes:

10 de Octubre: Santos Suárez.

Boyeros: Guadalupe y Santiago de las Vegas.

Marianao: Los Quemados y Jesús María.

Arroyo Naranjo: Parcelación.

Cotorro: Las Granjas.

Lisa: La Concepción.

San Miguel del Padrón: Ciudamar.

Guanabacoa: Azotea, Martín Pérez, Mañana y Ricabal.

Plaza-Cerro: alrededores de calle 42, 30 y Nuevo Vedado.

Por su parte, la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció apagones para este miércoles en el horario pico que se extenderán hasta las 2:00 de la madrugada.

En una nota publicada en su muro de Facebook, la entidad pronosticó una afectación de 550 MW para el horario del día, sin contar otra de 241 MW que comenzará desde el final de la tarde y durará toda la noche hasta las 2:00 de la madrugada, cuando teóricamente debe quedar restablecido el déficit.

Foto: Captura de Facebook / Unión Eléctrica (UNE)

El martes hubo cortes al servicio por falta de capacidad durante todo el día, con una máxima afectación en el horario pico de 678 MW a las 21:00 horas, que se mantuvo durante toda la madrugada de este miércoles y no fue resuelta hasta las 4:41 am y no a las 2:30 como se había previsto.

En este momento se encuentran fuera de servicio por averías tres unidades de la central termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez. También la CTE Otto Parellada, la Diez de Octubre, la Lidio Ramón Pérez y la Antonio Maceo tienen cada una un bloque detenido por roturas.

Por otra parte, una unidad de la CTE Lidio Ramón Pérez se encuentra en mantenimiento con limitaciones en la generación térmica de 452 MW.

En total, en la generación distribuida están indisponibles por avería 1010 MW y en mantenimiento 475 MW.

"Con este pronóstico, se estima para el horario pico una disponibilidad de 2689 MW y una demanda máxima de 2860 MW, para un déficit de 171 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 241 MW al pico", detalló la nota.