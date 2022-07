Esposa de actor mexicano Pablo Lyle confirma su separación

Ana Araújo, esposa de Pablo Lyle, confirmó su separación del actor mexicano, quien desde hace tres años cumple prisión domiciliaria por un caso de homicidio involuntario.

La noticia, que pone fin a los rumores de problemas entre la pareja que circulaban desde hace un tiempo, surgió en un capítulo del podcast "My Wellness Friend", que Araújo comparte con José López, en el que la influencer mexicana se refirió al actor como su exesposo.

"Yo era de que, en las fiestas, feliz de que Pablo, mi exesposo, fuera el centro de atención, yo feliz de estar atrás, y que él fuera el sociable", contó sobre el actor, quien en el momento de su acusación de homicidio en Miami gozaba de gran popularidad y éxito profesional.

Araújo admitió que luego de ese terrible momento, todos fueron retos y fue muy difícil para ella tener que ocuparse de todo y convertirse en "cabeza de familia" y madre soltera de la noche a la mañana.

"Yo ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, mucho tiempo me la creí, lo intenté y tuve malas experiencias, me metí en problemas, perdí amistades por querer solucionarles los problemas y entendí que no podemos ser salvadores de nadie", acotó.

No obstante, reconoció que "las situaciones difíciles te hacen crecer como persona" y dijo que con Lyle "estamos bien, hablamos diario, tenemos contacto diario".

En 2019, Lyle tuvo una disputa de tránsito con el cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, a quien propinó un puñetazo y dejó tirado en plena calle. El actor fue detenido poco después en el Aeropuerto de Miami cuando intentaba regresar a México.

Cuatro días más tarde, el cubano murió de una lesión cerebral y la acusación de Lyle cambió de agresión a homicidio involuntario. Desde entonces ha estado recluido en prisión domiciliaria y ha tenido un largo y desgastante proceso judicial.

Uno de los grandes problemas que enfrentó la pareja tras el inicio del juicio de Lyle fue que los ahorros económicos familiares se desplumaron con los altos costos de la defensa para los juicios.

Pablo Lyle y Ana Araújo se casaron en 2014 en una boda sorpresa en Mazatlán, Sinaloa. La pareja tiene dos hijos: Mauro, el más pequeño, y Aranza, a quien la influencer tuvo fruto de una relación anterior pero el actor la adoptó como suya.

