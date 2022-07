Omara Ruiz Urquiola: "Si mi hermano muere será responsabilidad del Alto Comisionado de la ONU"

Las “metodologías fallidas” y la burocracia de las organizaciones internacionales, en especial las de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, serán las responsables de lo que suceda con el activista cubano, Ariel Ruiz Urquiola, según expresó este viernes su hermana Omara.

En una directa transmitida por las redes sociales del rapero Maykel Osorbo, Omara denunció la inacción de dicha oficina de la ONU ante las denuncias presentadas por su familia, víctima de la represión del régimen cubano, y enfatizó la responsabilidad que recae sobre el Alto Comisionado por lo que pueda sucederle al científico que se plantó en huelga de hambre el pasado 4 de julio frente a la sede de su oficina.

“Si mi hermano muere será responsabilidad del Alto Comisionado”, afirmó la activista y profesora universitaria, quien criticó los tiempos de los organismos internacionales y las principales organizaciones no gubernamentales (ONG’s) dedicados a promover los derechos humanos.

Según Omara, dichas instituciones trabajan con unos plazos que “no son los tiempos de las víctimas”. En este sentido se refirió a las denuncias presentadas por su hermano ante varias Relatorías de la oficina del Alto Representante.

“Hace dos años se presentó un expediente –que se hizo en conjunto con una ONG alemana especializada en temas legales- con toda la información sobre el caso de Ariel, fundamentalmente con el tema de la inoculación del VIH por parte del régimen cubano. Desde entonces, no hemos recibido respuesta”, señaló la activista.

Tras relatar la represión sufrida por su familia a manos de la Seguridad del Estado durante más de 15 años, la activista se refirió al último episodio de violación de sus derechos, al que calificó de “muy preocupante” por la relación de subordinación que se establece de facto entre una empresa estadounidense y el régimen cubano.

En concreto, Omara se refirió a los destierros forzosos practicados por la dictadura, esta vez en su propia persona, cuando a finales de junio las autoridades cubanas le impidieron el regreso a Cuba tras finalizar en Estados Unidos un tratamiento médico contra el cáncer.

"No puedo vaticinar qué va a pasar conmigo porque estoy en shock. No contaba con semejante arbitrariedad. Mis propiedades están en Cuba, mi madre, mis animales, mi vida, todo está en Cuba y ellos deciden que no puedo entrar", dijo en ese momento Ruiz Urquiola desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, criticando a la compañía Southwest Airlines por plegarse a las exigencias de la dictadura para impedir su regreso a la isla.

Este viernes, la activista volvió sobre el tema, expresando su alarma por lo que consideró un “entendimiento” entre la actual administración del presidente Joe Biden y la cúpula de un régimen que viola los derechos humanos de sus ciudadanos y se empeña en desoír a quienes les piden que se abran a un cambio y la construcción de un Estado de Derecho.

“La aerolínea me preguntó si estaba dispuesta a pagar los 20 mil dólares de multa que le imponen las autoridades cubanas si me dejaba subir al avión y viajar a La Habana. Preocupa que la actual administración consienta que una empresa estadounidense acate lo que estipula la dictadura cubana. Entraña una violación de derechos, entre ellos el de la libre movilidad”, criticó.

La decisión del régimen de condenarla al destierro -denuncia- le priva de todos sus derechos, pues ella solo tiene residencia legal en Cuba y no en Estados Unidos. Además, no tiene ningún documento legal donde las autoridades cubanas reconozcan su situación, solo una explicación verbal de Southwest Airlines.

“A mí no me han empoderado estos arreglos entre la dictadura y las empresas estadounidenses, con la anuencia de la actual administración”, denunció Omara, quien volvió a calificar como “instituciones fallidas” todas aquellas que trabajan para consolidar el régimen de los Derechos Humanos en el mundo, y apuntó una vez más a la Oficina del Alto Comisionado como responsable de la vida de su hermano, que entra en su sexto día de huelga de hambre y sed frente al palacio Wilson en Ginebra.

"He recibido información de que a Omara Ruiz Urquiola, la hermana del defensor Ariel Ruiz Urquiola, se le ha denegado el reingreso a #Cuba. Omara fue a EE.UU. tras criticar el tratamiento oncológico que recibía en Cuba. Se le debe permitir el regreso", afirmó este viernes la relatora especial de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, vía Twitter.

"Omara no es la única cubana en esa situación. Son miles los cubanos a los que se les ha denegado el reingreso a su país. ¿Esos cubanos no cuentan? ¿Por qué no se lleva este tema a votación en la ONU para que la comunidad internacional condene y sancione al régimen por esto?", reaccionaron muchos cubanos en la red social.