Relatora de la ONU pide al Gobierno de Cuba que permita regresar a Omara Ruiz Urquiola

La relatora especial de las Naciones Unidas Mary Lawlor pidió al gobierno de Cuba permitir el regreso a la isla de la activista Omara Ruiz Urquiola, quien el pasado 25 de junio fue impedida de abordar un vuelo rumbo a la isla en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de Florida.

"He recibido información de que a Omara Ruiz Urquiola, la hermana del defensor Ariel Ruiz Urquiola, se le ha denegado el reingreso a #Cuba. Omara fue a los EEUU tras criticar el tratamiento oncológico que recibía en Cuba. Se le debe permitir el regreso", afirmó la defensora de los Derechos Humanos en Twitter.

Varios internautas reaccionaron al post de la relatora irlandesa de 70 años, incluida la propia Omara, que agradeció el pronunciamiento.

Otros dijeron que "Omara no es la única cubana en esa situación. Son miles los cubanos a los que se les ha denegado el reingreso a su país. ¿Esos cubanos no cuentan? ¿Por qué no se lleva este tema a votación en la ONU para que la comunidad internacional condene y sancione al régimen por esto?", afirmaron.

El gobierno de Estados Unidos también condenó la actitud del régimen cubano de impedir la entrada de la activista: "Solo en Cuba se ve encarcelar, acosar y negar la entrada a ciudadanos para castigarlos [por]que expresen sus opiniones. Exigimos que pongan fin a esta política cruel y discriminatoria contra el pueblo cubano", dijo en su cuenta de Twitter la embajada estadounidense en La Habana.

El hermano de Omara, Ariel Ruiz Urquiola, inició una huelga de hambre y sed el pasado 4 de julio a las 7:30 a.m. frente al palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra, Suiza, para exigir el respeto al derecho a retornar a Cuba de todos los nacidos en la isla.

El activista y su hermana, ambos de Pinar del Río, han sido víctimas de constante represión por parte del régimen cubano. Omara viajó a Estados Unidos el pasado año para recibir un tratamiento oncológico, tras denunciar que en Cuba le dificultaban el acceso a las medicinas o le daban medicamentos placebos.

El Gobierno cubano niega haber impedido el regreso de la mujer, pero Southwest Airlines informó el 25 de junio a la pasajera que por órdenes de La Habana no podría viajar.

Al iniciar su huelga, Ariel Ruiz Urquiola envió un mensaje a la ONU donde aclaró: "¡Queremos volver a casa, y reunirnos con nuestra madre, aunque el gobierno de Cuba continúe atacándonos! Es nuestro legítimo derecho echar la suerte con nuestra madre, y luchar cívicamente por nuestros derechos y libertades, ¿dónde hay delito en esto? ¿Pueden verse reflejados ustedes en nuestro espejo, por roto que esté? ¡Ayúdennos a regresar a casa!".