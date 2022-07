Alexis Valdés sobre el 11J: “Por un país para todos”

El humorista cubano Alexis Valdés valoró este domingo la proximidad del primer aniversario del estallido antigubernamental del 11J y dijo que era un día para luchar “Por un país para todos”.

El reconocido actor y director, radicado en Miami, publicó un corto pero emotivo mensaje en sus redes sociales a propósito de la fecha: “Cubanos de todo el mundo, mañana es un gran día. Haz que se sienta. Que tú voz se escuche. Por el cambio. ¡Por un país para todos!”.

Facebook/ Alexis Valdés

El post del artista despertó más de 1,700 reacciones en las primeras horas de su publicación en Facebook. Cientos de internautas comentaron las palabras de Valdés y coincidieron con él en la importancia de este 11 de julio para todos los cubanos que aspiran a vivir en un país libre y democrático.

“Patria y vida para todos los cubanos”, “Qué así sea, viva Cuba libre, ya es hora para Cuba”, “Ya es hora de que los cubanos se libren de esos tiranos y asesinos que viven de la desgracia del pueblo”, escribieron algunos usuarios.

“El régimen tiene tanto miedo que lleva 12 meses reprimiendo a los manifestantes, a sus familiares y a todo el que se atreve a denunciar públicamente estos atropellos. En Cuba no hay un gobierno, hay un grupo de barrigas gordas aferrados al poder”, añadió otro forista.

El comediante cubano es uno de los artistas más críticos con el gobierno de La Habana y resultan frecuentes sus declaraciones en redes sociales sobre la realidad de la isla. En junio de este año dedicó versos a los constantes apagones que afectan al pueblo.

“En Cuba los apagones tienen una historia tal que la gente los supone patrimonio nacional. Es cada día puntual el corte de suministro, no al General, no al Ministro y no a la familia real. Es para el trabajador que llega a casa fundido, que no ve el televisor y que se ducha de oído”, comienza diciendo el creador en su poema, que, si bien tiene como hilo conductor los frecuentes cortes en el servicio eléctrico, satiriza también muchos otros problemas existentes en el país.

Valdés también se inspiró recientemente en los presos políticos cubanos Luis Manuel Otero Aclántara y Maykel “Osorbo” Castillo, a propósito del amañado proceso judicial que la dictadura orquestó en su contra. "Siempre fue un peligro / retar al poder / pero está el orgullo / de poderlo hacer. / De subir la frente / de no bajar cabeza / ser hombres, mi gente, de una sola pieza. / Pueden acusarles / con su mezquindad / pero el pueblo sabe / toda la verdad", subrayó el también dramaturgo en su pieza poética.

Cuando las protestas del 11J el humorista fue uno de los artistas que se pronunció de inmediato a favor de los miles de manifestantes y contra la brutal represión que desplegó el gobierno.

“Mira cómo el gobierno de Cuba manda a estos esbirros a las manifestaciones con escopetas de perdigones. Son unos desalmados. Viva Cuba Libre !!!”, escribió en esa oportunidad en su cuenta de Instagram, donde compartió fotos del histórico estallido antigubernamental.

Además de Valdés, otros famosos cubanos se han pronunciado en las redes sociales sobre el aniversario de las manifestaciones pacíficas en la isla caribeña. El cantante Leoni Torres, por ejemplo, advirtió que si algo similar volvía a ocurrir, sería el fin del régimen cubano.

"Los dictadores asesinos y sus cómplices saben que si esto vuelve a pasar será su último día. Tienen mucho miedo. ¡11 de julio, el día que Cuba despertó!", afirmó el músico en su perfil de IG, donde posteó un video de las protestas.