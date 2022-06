Alexis Valdés dedica poema a los apagones en Cuba

El popular actor y humorista Alexis Valdés dedicó un poema a uno de los problemas que sufren y más preocupa a los cubanos en la isla: los apagones.

Una vez más se confirma ese dicho popular de que “el cubano se ríe hasta de sus propias desgracias”.

Aunque el poema, de principio a fin, tiene como hilo conductor a los apagones, el artista satiriza también muchos otros problemas existentes en el país.

“En Cuba los apagones tienen una historia tal que la gente los supone patrimonio nacional. Es cada día puntual el corte de suministro, no al General, no al Ministro y no a la familia real. Es para el trabajador que llega a casa fundido, que no ve el televisor y que se ducha de oído”, comienza diciendo el artista y recalca así quiénes son los más afectados por los cortes de electricidad en el país.

Alexis aprovecha también para hablar de otra sensible situación que enfrentan los cubanos en el día a día: “Es esa hora jodida en la que toca comer, total para lo que hay que ver y lo que hay de comida”.

Sin embargo, según el comediante que recurre a los comentarios de un amigo, los apagones pueden ser el momento perfecto para ser “feliz” y comer ciertas cosas que no se quieren ver: “...como arroz con gorgojo y el gorgojo no se ve”.

“Se apaga el ventilador, no hay un cabrón vientecito, te derrites de calor y te comen los mosquitos, se te rompe la nevera, la olla se va de rosca, chocas con tu suegra encuera, te tragas una mosca, no hay agua, busca un refresco y como estás de mala racha en el fondo del refresco se esconde una cucaracha…”, continúan los versos de Alexis que, aunque provocan carcajadas, resumen muchas de las penurias de los cubanos.

La exposición de realidades de la isla no queda ahí. A partir de un ejemplo ridículo, como lo son muchas de las acciones de las autoridades y el gobierno de Cuba, habla de la falta de libertad de expresión, de las responsabilidades que siempre se le achacan al imperialismo, de las condenas injustas a quienes gritaron “Patria y Vida”, de los maltratos a los que son sometidos los prisioneros en las cárceles del país...

El video del poema compartido por Alexis en su cuenta en Instagram acumula miles de reproducciones.

“El mejor”; “Buen poema, no es fácil lo que viven los nuestros”; “Muy bueno, pero de pi... esto que se está viviendo”; “Me quito el sombrero, este hombre es una navaja suiza de todo en uno”; “Viendo el video se me acaba de ir la corriente”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la red social.

El humor de Alexis Valdés, como muchas otras veces, volvió a retratar una realidad que aunque hizo reír a muchos, no deja de ser dolorosa para quienes la viven dentro de Cuba.

