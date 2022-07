Becky G celebra 16 años de carrera artística: "Es una locura pensar que con 9 soñaba con estar aquí"

Becky G Foto © Instagram / Becky G

A penas tenía 9 años cuando comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, pero 16 años después, a sus 25, es una de las artistas más reconocidas de todo el planeta y su carrera habla por sí sola. Hablamos de Becky G, que este fin de semana celebraba un nuevo año de trayectoria en la industria.

A través de sus redes sociales, la intérprete de éxitos como "Mayores" o "Mamiii" compartió un vídeo para celebrar todos estos años trabajando. Un audiovisual cargado de emoción para ella en el que agradece a sus seguidores el apoyo que le han dado en este tiempo.

"Sinceramente no sé porque me siento tan emocional y tampoco sé si hay palabras para expresar que tan agradecida me siento con Dios, mi familia, mi equipo, mis amigos y especialmente con ustedes", comenzó diciendo la joven.

"Es una locura pensar que la Becky de 9 años soñaba con estar aquí", continúo, antes de, con la sinceridad que la caracteriza, confesar que a veces es terrorífico y difícil seguir luchando por sus sueños.

"Es difícil seguir sus sueños, es solitario a veces, pero quiero que sepáis que vale la pena", aseguró Becky G en el vídeo.

Aunque la pequeña Becky -cuyo nombre real es Rebbeca Marie Gomez- comenzó a trabajar con 9 años en la industria con algunos papeles en la televisión para poder ayudar a su familia económicamente, no fue hasta cinco años después que dio su salto a la fama.

Entonces, decidió subir vídeos a Youtube haciendo versiones de canciones y una de ellas fue "Becky from the block", una versión del mítico "Jenny from the block" en el que Jennifer Lopez le dio la bendición y todo su apoyo apareciendo en el mismo clip.

Un año después estaba colaborando con Pitbull, su padrino musical, en "Can't get enough". A partir de ahí, lo demás es historia.

Aunque seguramente que en ese momento no podía imaginarse lo que le tenía deparado el futuro, actualmente Becky G es una de las divas latinas más internacionales.

Aquí te dejamos su último lanzamiento junto a Tini y Anitta para que celebres por todo lo alto a la famosa cantante en su 16 aniversario como artista. ¡A bailar "La Loto"!

