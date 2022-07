Diana Rosa Suárez asiste a función de Alexis Valdés en Miami

“Siempre la distinguí como una de las mejores personas de todo el medio artístico de La Habana. Bella talentosa y buena. Demasiado pero no too much. Porque lo bueno en demasía es una bendición”, escribió el humorista cubano a propósito de la especial visita.