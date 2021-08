Alexis Valdés dedica poema a la actriz cubana Diana Rosa Suárez por su cumpleaños

Alexis Valdés Foto © Instagram / Alexis Valdés y Facebook Cubaactores

El humorista cubano Alexis Valdés dedicó unos versos a la actriz Diana Rosa Suárez, quien este lunes está cumpliendo 75 años.

Antes de su poema, el también actor y director, dijo que Suárez era "la mejor persona que te puedes encontrar en nuestros medios, la más generosa y abierta" y confesó que él siempre "admiré profundamente a esta mujer".

"No solo por ser la excelente actriz que siempre fue, sino por ser una mujer tan especial en aquellos años de aquella Cuba tan rígida y ella una persona tan libre, tan natural. Su casa refugio de todos sus amigos y abierta siempre para todos. Ese apartamento chulo del Vedado que ya se quedó en mi memoria con una luz de tarde feliz. De esas pocas personas que todo el mundo quiere", escribió Valdés.

Diana Rosa nació en 1946 en Luyanó, La Habana, y se crio con sus dos abuelos. Debutó en el teatro en 1961 y desde entonces labró una fecunda carrera en el teatro, la radio, la televisión y el cine.

Según reveló en una entrevista el año pasado, que entre los tantos personajes que ha interpretado, recuerda con especial cariño a la Leonor Villareal, de la aventura La Marca del Zorro, y la Fefita, de la telenovela El año que viene, escrita y dirigida por Héctor Quintero en los años 90.

"Casi siempre he logrado lo que me he propuesto. Confieso que he tenido mucha suerte: he podido viajar, tengo buenos amigos y una casa. No me puedo quejar. He tenido también sueños normales. Me he enamorado, he sufrido, he llorado, he reído y ya me siento realizada. ¿Qué me queda?, seguir envejeciendo con cierta dignidad", destacó.

A continuación, reproducimos los versos escritos por Alexis Valdés para Diana Rosa:



A Diana Rosa Suárez



Diana la bella

la carnal

la diosa

la eterna pepilla



Diana la estrella

la actriz

la grandiosa

y la más sencilla



Su casa

su risa

y su corazón

y estar cerca de ella.



En aquellos años

en que la nación

moría por ella .



Alexis Valdés

