El Chulo y Yoani Star dedican tema a Néstor Cortés, pitcher cubano de los Yankees

Reguetón y béisbol, esa es la propuesta de El Chulo y Yoani Star con su nueva colaboración musical “Yo No Tengo Contrario”.

El tema está dedicado al pitcher cubanoamericano Néstor Cortés. quien actualmente juega con los Yankees de Nueva York y está temiendo una temporada de ensueño en Grandes Ligas, al punto que fue seleccionado para el Juego de Estrellas de este año.

“Yo No Tengo Contrario disponible ahora mismo en mi canal de YouTube. Homenaje en vida a mi brother Néstor Cortés Jr. Mira, dímelo Yoani Star rompimos, es fuego”, publicó El Presidente del Reparto en su Instagram.

El videoclip de la canción, dirigido por Alex Lav, alterna imágenes de los cantantes y diferentes momentos del pelotero en el terreno de juego.

En las gradas de un estadio, El Chulo observa uno de los partidos del Hialeah Kid, apodo del lanzador, llevando la camiseta con el número 65 del jugador de los Yankees.

“Que yo no tengo contrario / Yo lo que tengo admiradores frustrados / Ustedes todos son mis fanáticos / No me dan ese es su dolor”, dice el estribillo de la canción.

Varios de los fan de los reguetoneros dejaron sus comentarios en YouTube: “Otro maldito palo Chulo. Dios te bendiga”; “Llegó otro tema pa' romperla papi. Estás más duro que un bate de pelota, asere te estás robando todo el show”; “Ahí ahí… refrescando el reparto…”; “Buenísimo, Chulo, bendiciones sigue pa' lante”.

El pasado mayo El Chulo y Yoani Star se unieron en otra colaboración “No Digas Nada”, cuyo videoclip tiene más de 500 mil reproducciones en YouTube.

Solo resta esperar y ver qué tan bien les va con este nuevo junte a los dos reguetoneros.

Por el momento, algunos datos de la estrella del béisbol al que dedicaron “Yo No Tengo Contrario”, un jugador que tiene muchos seguidores dentro de la comunidad de cubanos en Estados Unidos.

Néstor Cortés volvió a firmar con los Yankees de Nueva York a finales de 2020 en las ligas menores, pero solo cinco meses después lo promovieron a las mayores.

En la actual temporada regular de 2022, el pitcher cubanoamericano lleva siete juegos ganados y tres perdidos, con un promedio de carreras limpias de 2.63.

Hace solo unos días se supo que el lanzador, nacido en Batabanó, actual provincia de Mayabeque, estará en la nómina del Juego de Estrellas de la MLB a efectuarse el próximo 19 de julio.

