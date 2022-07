Madre cubana denuncia pésima atención a su hija enferma con dengue

La madre cubana Rosmery García denunció la pésima atención médica que recibe su hija, quien está enferma con dengue por lo que fue internada en un principio y luego dada de alta, a pesar de presentar sangramientos y anemia.

“Si a mi niña la ingresaron con un dengue, alarma , mi niña con sangramiento vaginal que por cierto ya se le quitó y ahora tiene anemia por la mala alimentación que todos sabemos que hay en este país y por toda la sangre que perdió, [por qué] los médicos dicen que hay que darle seguimiento con el médico de familia”, cuestionó García en su perfil de Facebook.

Facebook/ Rosmery García

La joven madre preguntó indignada cómo le iba a subir la hemoglobina a su hija, teniendo en cuenta la escasez de comida que afecta a toda la isla y señaló que aunque los especialistas le digan que la anemia es ligera, ella no está dispuesta a esperar a que la pequeña se desangre.

“¿Hasta cuándo es esto? Ya no me importa nada ni tengo miedo. Temo por mi hija solamente y por mis otros dos bebés que tengo en casa, que hasta ahora no sé qué están comiendo”, añadió e interpeló directamente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como responsable directo de la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa Cuba.

El post de la joven ha recibido más de 600 reacciones y numerosos comentarios de apoyo y solidaridad. “Es intolerable lo que se está viviendo en este país, ya esto no da para más, que tú niña se recupere pronto”, apuntó el internauta Yasmanys Cantero.

Por su parte el usuario Daimiel Delgado Bermúdez, también deseó pronta recuperación a la infante y apoyó a la desesperada madre. “Compañerita, ponle atención a tú niña y no la dejes de la mano, mira lo que sucedió recién aquí en Cienfuegos”, escribió en referencia al lamentable fallecimiento de la pequeña Paola Patricia Rodríguez, de siete años, quien estuvo ingresada varios días con dengue hemorrágico en el Hospital Pediátrico de esa provincia antes de morir.

El terrible deceso de Paola ocurrió el 14 de julio pasado, tras estar grave en la sala de cuidados intensivos de ese centro asistencial, donde todavía permanece internada una de sus hermanas pequeñas. El periodista Mario J. Pentón aseguró que había hablado con la familia de la menor y afirmó que el pueblo de esa provincia estaba conmocionado con la triste noticia.

"Es profundamente preocupante lo que está ocurriendo en Cienfuegos, porque las autoridades apenas están dando información, tratando de aplacar los ánimos de la gente", agregó el reportero, residente en Estados Unidos.

Durante el mes anterior las autoridades cubanas habían reconocido más de tres mil casos de dengue. El ministro de salud, José Angel Portal Miranda, afirmó que hasta el 10 de junio se detectaron en el país 3,036 casos de ese virus, con circulación de los serotipos 1,2 y 3 del virus.

El funcionario agregó que, para esas fechas, las provincias con transmisión demostrada de la enfermedad, causada por el mosquito aedes aegypti, eran La Habana, Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Además de esta epidemia, el sistema de atención médica de la isla, ha sido blanco de otras críticas recientes, centradas en la falta de medicamentos, insumos e incluso, ambulancias. La ausencia de estos vehículos de emergencia causó, el jueves último, la muerte del joven Andy Agüero Barrios, residente en el Cotorro, La Habana.

La madre del muchacho, quien era autismo y además ciego, denunció que se encontraba en grave peligro, con 6.3 de hemoglobina y defecando sangre, por lo que necesitaba recibir con urgencia una transfusión que, por la demora de la ambulancia, no llegó a tiempo.