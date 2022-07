Piden aparato auditivo para cubano que estuvo 27 años preso por infiltración armada desde EE.UU.

Leticia Ramos Herrería y Daniel Candelario Santovenia. Foto © Facebook/Leticia Ramos Herrería

La activista y Dama de Blanco, Leticia Ramos Herrería, pide ayuda para el cubano Daniel Candelario Santovenia, quien estuvo preso 27 años en la isla por participar en una infiltración armada desde Estados Unidos.

Ramos Herrería en su perfil de Facebook contó este domingo que Santovenia fue atropellado por un coche de caballo en Cárdenas, donde reside, y quedó bastante golpeado y adolorido.

“Unos HP borrachos le pasaron por arriba con un coche con caballos y lo golpeó muy fuerte, está muy golpeado. Mi hijo estuvo con él en el hospital, gracias a Dios no ha salido fracturas, aunque no confío en ningún diagnóstico que venga de esta cúpula. Está bien golpeado y adolorido. Y lo más triste que lo dejaron tirado en la carretera”, refirió la activista matancera en su publicación.

También explicó que no pide nunca nada para ella, aunque esté muriendo de hambre, “pero necesito alguien done algún aparato auditivo para que Santovenia pueda oír, porque la prisión lo dejó casi sordo y no oye el sonido de los carros ni de coches de caballos que tanto hay en esta ciudad”.

“Por favor, quien pueda ayudar con este aparatito, que no es tan caro se lo voy agradecer de por vida”, dijo la Dama de Blanco.

Recordó, además, que Santovenia perdió toda su juventud, además de dejar de criar a sus hijos, por dedicarse a la libertad de Cuba.

“Vino desde la comodidad de vivir en Estados Unidos para luchar por la libertad de Cuba y le costó 30 largos años de prisión. Treinta años que cumplió hasta el último día en las prisiones más severas de Cuba y nunca claudicó ni pactó”, apuntó la activista, quien comparte fotos junto a Santovenia para que se aprecie su deterioro físico.

“Daniel Santovenia solo tiene 67 años y parece tener 80. Las demás fotos las pongo para que vean el deterioro físico que tiene en estos momentos. No pesa ni 100 libras”, dijo, además.

Ramos Herrería en su publicación agradeció la ayuda que otros compañeros le han dado como Ángel de Fana, Mercedes Perdigón, Iliana Curra, Noelia Pedraza, Yoel Rodríguez Riverón, Emilo Vázquez, Hector Fabián, entre otros.

Añadió, que Santovenia tiene un techo donde vivir “gracias a valerosos hermanos de lucha” que sacaron de sus bolsillos para comprarle un cuartico “que no es de lo mejor, pero al menos no se moja ni vive de la misericordia de los presos comunes que estuvieron en prisión con él”.

“Este hombre ha sufrido lo que nadie puede imaginar y aún sigue en pie y con ganas de liberar a Cuba. Sea cual sea su método de lucha hay que respetárselo, cojo***, porque no son todos los que dejan la comodidad del exilio para venir a jugársela aquí”, sostiene en su mensaje.

En 2018, el gobierno de Cuba liberó a Daniel Santovenia, quien fue apresado por participar en una infiltración armada organizada desde Florida por el anticastrista Partido Unión Nacional Democrática.

Santovenia, detenido el 29 de diciembre de 1991 junto a Pedro Álvarez Pedroso y Eduardo Díaz Betancourt, enfrentó una condena original de 30 años de cárcel. El grupo fue interceptado por militares cubanos apenas desembarcó en las costas de Cárdenas, Matanzas.

"Vine a Cuba a luchar por la libertad de mi país, para darle una patria libre a mis hijos", dijo Santovenia a Radio Martí en esa ocasión desde la localidad matancera de Colón, después de su salida de la prisión de Agüica, en esa provincia.

Según un trabajo del escritor cubano Ángel Santiesteban, el grupo de Santovenia fue reclutado por el Partido Unidad Nacional Democrática, dirigido entonces por Sergio González, para que crear guerrillas y sabotear industrias en la Isla.

Estos opositores formarían frente de lucha contra la dictadura, la que suponían estaba ya en sus últimos momentos después de la caída del campo socialista.

El padre de Santovenia pasó dos años en una prisión cubana a principios de la década de 1960 por participar en la invasión de Bahía de Cochinos.