Alfredito Rodríguez pierde la voz por fuerte gripe: "En unos días estaré en la pelea"

El cantante cubano Alfredito Rodríguez, quien suspendió su concierto el pasado sábado en Miami por temas de salud, dijo que está atravesando un estado gripal muy fuerte que lo ha dejado casi sin voz.

"Tuve una disfonía, rozando la afonía, o sea, una ronquera aguda, lindando con una pérdida parcial de la voz", explicó el artista en una publicación en sus redes sociales.

Alfredito, muy querido por el público cubano, agradeció las incontables muestras de preocupación y afecto que recibió tras comunicar el pasado fin de semana que se veía obligado a suspender su concierto en Hialeah porque "ni mi cuerpo (al que tal parece que le ha pasado un tren por encima), ni mis cuerdas vocales responden".

Facebook / Alfredo Rodríguez.

"Mi público: Millones de gracias, por tantos mensajes halagadores. El malestar corporal ha sido tremendo, pero el hecho de no poder cumplir y desahogar mis sentimientos en un escenario, ha sido igual, o más fuerte que lo primero", destacó. "Otra vez, muchísimas gracias, ustedes siempre han sido mi razón, para volver, volver y volver".

"Con el favor de Dios, en apenas unos días estaré en la pelea", añadió el cantante, que ya prepara un nuevo concierto para sus seguidores a finales de julio.

Ante las preocupaciones de quienes pensaban que podría tratarse de COVID-19, Alfredito aclaró en un comentario de su publicación anterior, que había dado negativo al test.

En julio pasado, Alfredito Rodríguez también canceló una de sus presentaciones en el Polynesio, en Hialeah Gardens donde se presenta habitualmente, pero en ese entonces lo hizo debido a las protestas del 11 de julio y la respuesta represiva del gobierno contra los manifestantes.

"Mi ánimo no está en estos momentos para entonar canciones, aunque hacerlo forma parte indisoluble de mi vida. No seré más 'rico', pero sería muy pobre si no actuara como me dicta el corazón. Hay situaciones que laceran en extremo, y esta que atraviesa mi país, es una de ellas", dijo en aquella ocasión el cantante, quien en más de cincuenta años de carrera artística ha suspendido conciertos en my pocas ocasiones.

