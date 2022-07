Dengue en Cuba: Alarma por alto riesgo de propagación del Aedes aegypti

El riesgo de propagación del mosquito Aedes aegypti es alto en la actualidad en Cuba, donde cada 150 viviendas, como promedio, se ha detectado un foco del insecto transmisor del dengue, admitieron autoridades sanitarias.

El índice de infestación del mosquito es hoy de 0.66 en el país, una cifra que torna aún más complejo el contexto epidemiológico nacional, reconoció la directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial, Madelaine Rivera Sánchez, al medio oficialista Cubadebate.

La especialista explicó que el índice para evaluar el riesgo entomológico, y que "permite determinar seguridad", es inferior a 0.1, que representa la detección de un foco o menos del vector entre 1,000 viviendas inspeccionadas.

Sin embargo, “en estos momentos, como promedio cada 150 viviendas se detecta un foco, es decir que el riesgo entomológico de propagación del mosquito es alto, con un índice de 0.66, lo cual complejiza el entorno”, reveló Rivera.

Holguín -con un índice de infestación de 1.23-, Camagüey (1.06), Pinar del Río, Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Las Tunas (con índices entre 0.76 y 0.77) y La Habana (0.74) son los territorios con “mayor incidencia de la focalidad del vector, señaló.

Este año ha sido el que más focos de Aedes aegypti ha aportado en los últimos 15 años, con incremento del 21,7% en comparación con similar etapa de 2021, pero la falta de insumos para la fumigación no permite hacerle frente a la propagación del mosquito en Cuba.

Cubadebate

Rivera dijo a Cubadebate que, ante la imposibilidad de emprender una fumigación masiva, las únicas acciones posibles para detener la propagación del mosquito estarán encaminadas a la destrucción de los criaderos.

“Hemos tenido dificultad con el abate, con los insecticidas, con el mismo diésel. Eso es algo que no se pueda negar. Y por eso no vamos a poder realizar acciones de fumigación intensiva de cada seis días a todo el universo. En este momento no es una acción de control que podamos ejecutar, pero sí vamos a trabajar en el focal, en esa acción de destrucción de criaderos y de abatización de todos los depósitos dentro de las casas”, aseguró la directiva.

Admitió que el 83% de los focos del insecto radican en los depósitos de almacenamiento de agua en las viviendas y se han detectado casos en centros de trabajo, pero no existe suficiente insecticida Abate para eliminar las criaderos y pidió a la población no desperdiciar el larvicida, antes bien, reusarlo al cambiar el agua de los depósitos.

En los 71 municipios que presentan la mayor incidencia del vector se realizarán acciones de refuerzo para lograr reducir los agentes transmisores del dengue, dijo Rivera.

Cubadebate

Las limitaciones de recursos que enfrenta el sistema de Salud Pública del país para combatir el agente transmisor del dengue ha llevado a una situación de alarma ante el riesgo de contraer la enfermedad.

La Organización Panamericana de la Salud reportó este año 2,216,029 casos de enfermedad por arbovirus. De estos, 2,008,003 (90.6 por ciento) fueron casos de dengue, 188,397 (8.5 por ciento) casos de chikungunya, y 19,629 (0.9 por ciento) de zika, todos ellos causados por el mismo mosquito.

El riesgo más alto lo constituye el dengue, que ha sido la única enfermedad por arbovirus detectada en Cuba, aunque no se ha dejado de vigilar la presencia de los otros virus, afirmó Rivera.

La rápida propagación de focos del Aedes aegypti representa un riesgo de proliferación de varias enfermedades, pero el dengue es la más peligrosa para la isla en estos momentos.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, dijo recientemente que hasta el 10 de julio en el país existían 3,036 casos de dengue, con circulación de los serotipos 1, 2 y 3 del virus.

Reportes recientes notificaron el incremento del dengue en pacientes en edades pediátricas. En días pasados, se lamentó la muerte de dos niñas cubanas por dengue hemorrágico, la forma más grave de esta enfermedad.

La situación epidemiológica en Cuba se ve agravada por un conjunto de factores que acrecientan el aumento de infestación del vector. A la carencia de insumos en el sector se le suman las lluvias, el calor, la humedad, los problemas de abastecimiento de agua y la falta de higiene, evidenciaba en la acumulación de aguas residuales.