Noruego Magnus Carlsen renuncia al título mundial de ajedrez

El número uno del ajedrez mundial, el noruego Magnus Carlsen, ha anunciado que no defenderá su título contra el ruso Ian Nepomniachtchi, ganador del reciente Torneo de Candidatos.

Poco tiempo después de retener la corona frente al propio 'Nepo' en 2021, Carlsen había declarado en un podcast que si el Candidatos lo ganaba otro jugador que no fuera el joven Alireeza Firouza, era "poco probable" que él volviera a discutir el trono.

De 19 años, el francés de origen iraní Firouza terminó dicho compromiso en el antepenúltimo peldaño con apenas seis de 14 puntos posibles, lo cual dio lugar a múltiples especulaciones acerca de la posibilidad de que el campeón renunciara a la corona, algo que efectivamente acaba de ocurrir.

Así, el chino Ding Liren, que cerró en segundo puesto el Candidatos, será el contrincante del ruso en el duelo señalado para 2023.

"En última instancia -ha dicho Carlsen hoy-, la conclusión es firme, una con la que me siento bastante cómodo, una en la que he pensado mucho durante mucho tiempo, diría más de un año, probablemente casi un año y medio, desde mucho antes del último campeonato. Y he hablado con gente de mi equipo, he hablado con la FIDE, también hablé con Ian. Y la conclusión es, sí, es muy simple, que no estoy motivado para jugar otro encuentro. Simplemente siento que no tengo mucho que ganar, particularmente no me gusta, y aunque estoy seguro de que un encuentro sería interesante por razones históricas y todo eso, no tengo ninguna inclinación por jugar. y simplemente no jugaré".