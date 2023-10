Lázaro Bruzón llama miserable a Díaz-Canel: "En ningún momento he pedido jugar por Cuba"

El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón llamó miserable al gobernante Miguel Díaz-Canel y aseguró que en ningún momento él ha pedido volver a representar a Cuba en algún torneo.

Bruzón compartió un video en sus redes, luego de que la Federación Cubana anunciara que los jugadores residentes en el extranjero podrán participar en campeonatos nacionales siempre que mantengan vínculos con la entidad y una actitud "respetuosa" con el gobierno.

El Gran Maestro mostró la captura de una información del portal Oncuba, que afirma que no podrá competir por estar afiliado a la Federación de Estados Unidos, a lo cual aclaró que no ha pedido que lo dejen jugar en Cuba ni lo hará.

Pero al tunero, que desde 2022 compite en torneos oficiales como parte del equipo norteamericano, lo que más le molestó es el requisito de ser "respetuoso" que exige el régimen a los ajedrecistas que viven fuera del país.

"¿Qué cosa es tener una actitud irrespetuosa? Es decir que en Cuba el pueblo está en la peor de las situaciones, que no hay medicinas, que no hay alimentos, que el sueldo no le alcanza a nadie para vivir, que la mayoría de los jóvenes y todo el mundo está en proceso de irse o ya se ha ido en los últimos tiempos", cuestionó.

"Los dirigentes tienen al pueblo cubano hundido en la máxima miseria y desesperación y saben lo que tienen que hacer, que es un cambio radical del sistema y no lo hacen. ¿Qué adjetivos les ponemos a esas gentes? ¿Eso es faltar el respeto? ¿Decir la verdad? Faltar el respeto es lo que hacen ellos diariamente, que es reírse del pueblo cubano, es seguir dándole muela y manteniendo falsas esperanzas de un futuro mejor que nunca llega. Eso es ser miserable", añadió.

Bruzón llamó "miserable" a Díaz-Canel y a todos los que tienen en su poder la posibilidad de cambiar las cosas y no lo hacen.

"Ellos no tienen ningún adjetivo que los describa, porque son lo peor", concluyó.

Por otra parte su esposa, Senia Vidal, recordó que ni él, ni Yuniesky Quesada, ni Leinier Domínguez, también afiliados a la federación estadounidense, tienen ningún interés en jugar en Cuba.

Lázaro Bruzón es uno de los más reconocidos ajedrecistas cubanos y aunque desde 2018 vive en Estados Unidos, se mantiene al tanto de la situación de su país y arremete constantemente contra la dictadura.

En 2021, tras la represión del régimen por las protestas del 11 de julio, declaró que "nadie debería ir preso ni ser desterrado por pensar diferente".

"Tanto crimen no puede ser eterno", señaló entonces.

Meses antes, afirmó que "Cuba es de todos lo cubanos", y que la nación cubana está dividida entre los que quieren un país para todos sin importar ideología, raza o credo, y otro bando que está lejos de ideales como la solidaridad, la humanidad y "sobre todo el verdadero patriotismo".

"Los cubanos estamos cansados y vamos a dar el berro hasta que se reconozcan todos nuestros derechos y tengamos la nación que nos merecemos", subrayó.

También fue un tenaz defensor del Movimiento San Isidro, y en noviembre de 2020 protestó por el desalojo del que fueron víctimas sus miembros por parte del gobierno.

"Me cago en Raúl, me cago en Canel, me cago en todos sus esbirros, me cago en en todos los ejecutores", escribió en su muro de Facebook.

"No tenemos un gobierno que nos represente, sino un clan de mafiosos que se creen los dueños de Cuba y no se ocultan se ocultan para actuar como lo que son, respaldados por sus ejércitos de esbirros", añadió.