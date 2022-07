Evo Morales pagó a expertos cubanos para asesorarse en nacionalización de hidrocarburos

El expresidente boliviano Evo Morales confesó que contrató a expertos de cuatro países, entre ellos Cuba, para que lo asesoraran en la nacionalización de hidrocarburos durante su mandato.

"Hablaría horas de los debates con los ministros (sobre la nacionalización), con los técnicos. Finalmente pagué a algunos expertos argentinos, españoles, cubanos, venezolanos, porque con los técnicos bolivianos no podíamos avanzar, tampoco con el primer ministro de Hidrocarburos (Andrés Soliz Rada). Yo le dije a ellos: 'Quiero el decreto que diga debajo del suelo y fuera del suelo ese gas debe ser de los bolivianos'", dijo Morales.

Los expertos de Cuba, Argentina, España y Venezuela fueron contratados en 2006 por Morales, quien se enfrentaba a la resistencia que había dentro de su propio gobierno, por parte de algunos de sus ministros, ante su intención de nacionalizar los hidrocarburos.

El Deber indicó que Morales hizo su confesión el 12 de julio, en el Instituto Patria, en Argentina. Rememoró lo sucedido antes del 1 de mayo de 2006, fecha en que nacionalizó los hidrocarburos en su país.

Sus declaraciones salen a la luz en un momento en que el actual gobierno de Bolivia debate sobre la conveniencia de esas nacionalizaciones y denunciaron pagos millonarios a las transnacionales por demandas que estas pusieron ante instancias internacionales.

El expresidente también se refirió a que algunos de sus exministros le advirtieron que las empresas podían demandar al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y aseguró que él no sabía de qué se trataba ni lo que dicha entidad representaba.

“No estoy mencionando a los ministros que no querían nacionalizar. ¿Saben que me dijeron algunos ministros? 'Presidente Evo, si nacionalizamos las transnacionales nos va a llevar ante el Ciadi, al Banco Mundial la demanda'. Yo no sabía qué era el Ciadi, no sabía qué era cuando decían Banco Mundial, entonces dije: '¿Por qué tengo que estar sometido al Banco Mundial?'. A un grupo de técnicos les pedí que redacten una carta que diga que nos estamos retirando del Ciadi y si hay demanda se hace en territorio nacional, no en el Banco Mundial o Estados Unidos, sencillo", dijo Morales.

Narró que los expertos contratados le indicaron que Bolivia podía quedarse el 82% de los recursos y dejar a las empresas un 18% con lo que estas seguían teniendo utilidades, pero muchas no aceptaron y se fueron. Esa relación era la que existía previo a la nacionalización, según Morales, las transnacionales de quedaban el 82% y entregaban al pueblo el 18%.

No es la primera vez que Morales reconoce haber contratado asesores cubanos durante su mandato y después de él. En febrero de 2021 mencionó que fue el gobierno cubano el que lo asesoró para restaurar el socialismo en Bolivia.

Explicó que visitó Cuba con el propósito de indagar cómo su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), podía regresar al poder y "restaurar la democracia" en el país andino.

"Cuando yo fui a Cuba no fue por temas de salud, fui a una reunión de planificación con Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel a ver cómo retomábamos la democracia", contó el expresidente boliviano que se mantuvo en el poder por casi 14 años.