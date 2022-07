Arrestan a dos cubanos por secuestrar un venado en Cayos de Florida

Dos cubanos residentes en Miami fueron acusados de crueldad animal y de poner en peligro una especie amenazada y protegida por el gobierno de Estados Unidos, luego de ser detenidos por las autoridades de control de tráfico en cayo Marathon, Florida, cuando trasladaban un venado herido en una camioneta.

Yoankis Hernández Peña, de 38 años, y Andrés León Valdés, de 45, deberán enfrentar también el cargo de coger, poseer o vender una especie protegida, según comunicado de este domingo de la Oficina del Sheriff del condado de Monroe.

Los implicados en este hecho fueron arrestados cuando la policía de control de tráfico detuvo el vehículo Chevrolet azul en el que viajaban, aproximadamente a la 1:56 de la madrugada de este sábado.

A los agentes les resultó sospechoso que el vehículo no se mantenía en su carril y cuando lo detuvieron para inspeccionarlo vieron que en el interior del vehículo había un venado herido encima de una nevera, además de sillas de jardín y otros objetos diversos, apunta la información de las autoridades de Monroe.

Al preguntarles, puntualiza la nota, los cubanos dijeron que habían golpeado al venado en la carretera U.S. 1, al norte del puente de Seven Mile, y que inicialmente pensaron que estaba muerto, pero esa zona no es el hábitat de esos animales en los Cayos de Florida, ya que estos se localizan en Big Pine Key, No Name Key y otras zonas de los Cayos Bajos.

Tras su detención, ambos declararon que inicialmente pensaron que el venado estaba muerto, pero se dieron cuenta de que seguía vivo, por lo que decidieron llevarlo a un veterinario en Miami para que lo tratara.

No obstante, nunca llamaron al 911, a la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida ni al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWC, por sus siglas en inglés).

Ante las sospechas, agentes de la FWC acudieron para investigar más a fondo este hecho y los cubanos fueron arrestados tras admitir que habían puesto al venado en el vehículo.

Los funcionarios de FWC llevaron al venado para que fuera tratado por un veterinario y será devuelto a la naturaleza si sobrevive, detalla el comunicado.

El venado de los cayos, como también le suelen decir, es uno de los animales más queridos del estado de Florida.

Son una pequeña subespecie del venado de cola blanca que evolucionó en aislamiento pacífico en las islas y ahora está protegido por la Ley de Especies en Peligro de Extinción.