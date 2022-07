Café La Llave se vende en Cuba en tiendas MLC

El famoso café La Llave, que desde hace varias décadas se produce en Estados Unidos, vuelve a estar a la venta en Cuba, en tiendas en moneda libremente convertible (MLC).

El fotorreportero cubano Pedro Luis García tomó una foto del producto cuando lo tenían en exhibición, este jueves, para la venta en MLC o en tarjetas magnéticas de divisas.

Facebook Pedro Luis García

"¿La Llave para abrir la puerta del embargo? Me gusta mucho el café y siempre me llaman la atención sus marcas. Entré hoy a un establecimiento y mis ojos no lo querían creer. Ahora el café La Llave llegó a La Habana ante los desamparados y cientos de cubanos que no lo pueden comprar", dijo García en su perfil de Facebook.

El costo del preciado producto es de 7.50 dólares el paquete. "Salí diciendo... 'Vergüenza contra dinero'. Aclaro, nadie me paga en dólares y no lo compré", comentó.

No solo se vende café La Llave en La Habana, también lo han visto en tiendas en Varadero y en otros territorios de Cuba. Siempre se comercializa en divisas, y a un precio fuera del alcance de la mayoría de los cubanos.

Ante hechos como estos los cubanos se cuestionan hasta qué punto es real el argumento del Estado de las limitaciones de importaciones, dónde está el tan repetido "bloqueo económico", y cómo es posible que productos estadounidenses estén a la venta en la isla.

El café La Llave es de los preferidos entre los cubanos asentados en Miami porque tiene una historia de 150 años que los une a Cuba.

El patriarca José Gaviña sembró los primeros cafetos en las lomas de Trinidad, Sancti Spíritus. El auténtico sabor cubano le hizo ganar fama a La Llave y multiplicar las ventas durante varias décadas.

Tras el triunfo de la Revolución los Gaviña tuvieron que abandonar el país y se asentaron en Los Ángeles, California. Actualmente el negocio está en manos de la cuarta generación de la familia.

En Estados Unidos retomaron la producción de su marca y continuaron trabajando por mantener la calidad de su café con sabor cubano. No cultivan, solo tuestan granos, pero aún así lograron crear un café para un público mayor, con una marca muy bien posicionada entre la comunidad latina.

En entrevista a El Correo, Lisette Gaviña, directora ejecutiva de mercadeo, explicó que el café La Llave lleva este nombre en honor a la isla, porque Cuba es la Llave del Golfo. También señaló que el empaque es color verde porque su familia tiene un sueño: “Siempre tenemos la esperanza de volver a Cuba”.

La situación actual con la producción de café en Cuba es crítica. El país desde hace décadas no alcanza los niveles de productividad de antaño. Sin embargo, el gobierno ha declarado abiertamente que vende buen café en el mercado internacional y compra de menor calidad para la venta en las bodegas de la isla.

El producto que se comercializa a la población es de pésima calidad, va mezclado y no solo con chícharos, las personas aseguran que es "metralla pura". Además, suele haber inestabilidad en el suministro a las bodegas para las cuotas normadas por la libreta de abastecimiento.