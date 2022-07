Madre cubana denuncia pésimas condiciones de hospital para pacientes con COVID-19

La madre cubana Jiusmely Alberto denunció las pésimas condiciones del hospital Alberto Fernández, de Santa Cruz del Norte, en el que ingresan a pacientes con síntomas de COVID-19.

“Cansada y angustiada de este país, de tener que tragar cuando no hay comida cuando no hay luz…..porque a los de arriba les molesta (...)”, escribió Alberto en su cuenta de Facebook, para iniciar su queja sobre la falta de comida y las malas condiciones de esa institución médica.

Facebook/ Jiusmely Alberto

Según relató, la ambulancia que debía trasladar a la pequeña al centro de salud demoró aproximadamente cuatro horas, por lo que cuando arribaron al lugar ya se había terminado el horario de la comida que, según le comentaron los familiares de otros pacientes, estaba mala. Explicó que tampoco le permitieron calentar agua para bañar a la niña y que la han obligado a compartir sala con adultos, lo que causó además que su hija viera fallecer a uno de esos enfermos.

Asimismo destacó la falta de higiene de los baños y las pocas condiciones que tienen los médicos de guardia para trabajar. Alberto agradeció a los especialistas por tratarla bien, a pesar de la circunstancias y reclamó al propio gobernante del país Miguel Díaz-Canel Bermúdez por el deterioro del sistema de salud y la mala planificación de la atención a los pacientes con coronavirus.

La madre cubana advirtió que no suele hacer denuncias por redes sociales, pero que en este caso no iba a parar de decir lo que piensa porque se trata del bienestar de su hija. Destacó que las informaciones sobre las buenas condiciones del mencionado hospital de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, eran falsas, pues supuestamente estaría destinado solo a niños menores de dos años que no han sido vacunados contra la enfermedad

“No entiendo con mi hija y no voy a entender y a ustedes, mamitas, para que sepan que cuando les digan Santa Cruz del Norte, un hospital solo para niños, con la mejor de las capacidades, [es] mentira, es mentira, esto es un bochorno a las mujeres y niños de este país. (...) Señores esto da pena, da mucha pena porque son nuestros niños y se juega con su salud”, añadió.

Facebook/ Jiusmely Alberto

La desesperada madre cubana compartió imágenes que respaldan sus palabras. En las fotos puede apreciarse que, en efecto, el baño del lugar está sucio, como si llevara meses sin recibir una mínima limpieza y que en las salas no hay la necesaria y prometida separación entre pacientes adultos y menores de edad.

Facebook/ Jiusmely Alberto

La joven recibió el apoyo de numerosos internautas, quienes reconocieron que cada vez son peores las condiciones de los centros de salud en todo el país. “Cada día destruyen más y siguen queriendo tapar el sol con un dedo.Da pena y asco la situación, cuando yo estuve ingresada después de mi parto las condiciones eran igual de pésimas y para más jodedera hasta la corriente quitaban. Realmente te considero”, afirmó una usuaria.

“Que se mejore pronto tu niña y que ojalá puedan salir lo más pronto posible de ese horrible lugar. Por Dios cuanta asquerosidad y falta de respeto, y más hacia una niña tan pequeña, hasta donde vamos a parar en este país”, “Mi vida te apoyo al 100%, es una falta de respeto y también lo viví el año pasado en carne propia cuando me llevaron según ellos por sospechosos de COVID-19 y al final nunca fuimos positivos (...) mis niños y yo solo fuimos sometidos a un riesgo de infectarnos en un lugar que ni siquiera tenía las condiciones de asistencia médica en caso de alguna urgencia”, comentaron otros foristas.

Las quejas por el deterioro del sistema de salud en la isla se extienden a otros territorios. En Cienfuegos, Estehr Monzón Martínes criticó la falta de recursos para atender a los pacientes enfermos de dengue, en medio de un incremento considerable de los contagios.

Según precisó en su cuenta de Facebook, su sobrino acudió al Hospital Pediátrico de esa provincia donde "no le pudieron hacer nada porque no había ni electricidad ni con qué hacer un análisis para saber si tiene el dengue hemorrágico".

La falta de condiciones muchas veces se suma a la ocurrencia de negligencias que, finalmente, provocan la muerte de los pacientes, como es el caso de Gualberto Risco León, de 29 años, quien falleció este lunes en Bayamo, Granma, a causa de un dengue que no se le diagnosticó a tiempo y falta de atención médica adecuada.

Mientras, a mediados de julio, fue noticia que los hospitales de Holguín no contaba con la sangre necesaria para cubrir la demanda de transfusiones, por lo que una cubana con hemorragia intensa provocada por un fibroma desmoplásico con sangramiento, no podía recibir el tratamiento requerido ni ser sometida al procedimiento quirúrgico que indicaban los especialistas.