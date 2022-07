Con pocas áreas festivas y horarios reducidos celebrarán el San Juan en Camagüey

Festividad del San Juan en Camagüey Foto © Cubadebate

Los festejos del San Juan se celebrarán del próximo 5 al 7 de agosto en Camagüey con pocas áreas festivas y horarios reducidos.

La reducción de días, de áreas y la limitación de aparatos mecánicos son algunas de las medidas que se adoptarán en esta edición del San Juan debido a la crisis económica y sanitaria que enfrenta ese territorio, según informó el periódico local Adelante.

Estos “matices” introducidos a la tradicional celebración popular responden a la necesidad “de acogernos a lo que nos corresponde como territorio”, señaló Lisette Bouza, presidenta del Gobierno en esa ciudad del centro de Cuba.

“Hemos organizado una fiesta sencilla pero profunda. Sabemos que serán días de alegría y el pueblo lo va a disfrutar”, concluyó la funcionaria, a la vez que exhortaba “a la disciplina y la tranquilidad ciudadana”.

La lectura de bando desde el balcón de la sede gubernamental, que marca el inicio de las fiestas, será el día 4 a las 9:00 p.m.

El espectáculo de paseo estará limitado a los días 5 y 6, mientras que el entierro de San Pedro será el 7.

El recorrido del paseo saldrá a las 6:00 p.m. de la Avenida 26 de Julio hasta desembocar en la Plaza de la Caridad. Disponen de 5 comparsas, 6 congas y variedades con muñecones, monos viejos, ensabanados, patinadores y motoristas, precisó Reinaldo Echemendía, líder de esa comisión.

La única orquesta visitante, por coincidir su gira, será Manolito Simonet y su Trabuco, que actuará el domingo desde las 9:00 p.m. en el Recinto.

De acuerdo con la información de Adelante, durante el festejo habrá programación en el Cabaré de Padre Valencia, el patio de Rancho Luna (humor), el Recinto Ferial (rumba), Palacio de los Matrimonios (variedades), La Glorieta del Casino Campestre (rincón campesino), La Volanta (música de la Década) y el Parque Mario Aróstegui.

Además, se habilitarán espacios abiertos para el consumo en la Pista del Lenin, Capdevila, Julio Antonio Mella, Sánchez Soto, San Pablo, Feria Agropecuaria y Javier de la Vega.

El horario de inicio de estos espacios será las 10 p.m. y el de cierre las 2:00 a.m., excepto el domingo, que funcionarán hasta la medianoche.

Por su parte, el tradicional paseo infantil fue trasladado para el 31 de agosto, del Palacio de los Matrimonios a la plaza de la Caridad, a partir de las 9:00 a.m., y con opciones después en el Casino Campestre.

La tradicional fiesta del San Juan Camagüeyano, prevista inicialmente del 24 al 29 de junio, fue pospuesta en un inicio debido a la crisis energética.

Según apuntó la página del gobierno local en ese entonces, “la Comisión Organizadora del San Juan Camagüeyano pospone la celebración con carácter presencial (...), debido a la compleja situación electroenergética en Cuba”. El evento popular pudiera retomarse durante las próximas semanas del verano, siempre y cuando mejoren las críticas condiciones de la generación eléctrica en el país.

Esta edición del San Juan marca el regreso del festejo tradicional a la presencialidad, tras dos versiones virtuales en 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

La crisis económica, los constantes apagones y el temor a protestas ciudadanas han hecho que las autoridades reduzcan el tiempo y, en ocasiones lleguen a cancelar muchas festividades tradicionales en Cuba.

A finales de junio, el gobierno de Sancti Spíritus anunció la suspensión de los carnavales de la ciudad cabecera.

De acuerdo con el periódico oficialista Escambray, el llamado Santiago Espirituano, que no se realizó en 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19, también quedará cancelado este año a causa de la tensa situación económica.

En los últimos tiempos, los cubanos han criticado no solo los precios elevados de las ofertas gastronómicas, sino también la mala organización de las festividades que han tenido lugar.

Hace unos días, el usuario Felix Font calificó el carnaval de Santiago de Cuba de este año como “el más malo en la historia”.

“La avenida de Céspedes estaba vacía, comparando con otros años. La mayoría los quioscos eran particulares, no había uniformidad de ningún tipo en los precios y no muy lejos las entidades estatales, cuyos productos no muy asequibles a toda la población”, lamentó el cubano.