Osmani García tras su boda con Laura: "Tenerte de compañera es el regalo más extraordinario que me ha dado la vida"

Aunque Osmani García y su pareja Laura se dieron el “sí, quiero” desde el pasado 28 de julio, cuando oficializaron su matrimonio por lo civil, el cantante no ha dejado pasar la oportunidad para hacer públicos una vez más sus sentimientos hacia la joven.

Luego de la boda, el reguetonero y su esposa compartieron imágenes del especial momento a través de sus historias de Instagram, pero Osmani sumó a ello una emotiva publicación en la que dejó al descubierto todo el amor que siente por su compañera.

“Dios existe porque tú eres mi esposa. Laura, reina mía, eres la prueba más grande que tengo de que el universo y toda su creación me aman. Gracias mi reina por querer esperar a que mis padres puedan celebrar con nosotros la fiesta en grande de esta la mejor decisión de mi vida”, escribió el músico en la red social haciendo alusión a la boda por la iglesia que la pareja celebrará una vez que los padres de Osmani lleguen a Miami.

Aseguró el cantante que este ha sido “el paso con más honor y amor que di jamás. Leal hasta con el pensamiento sembraste en mí un amor infinitamente tuyo, no necesito más que saber que eres legalmente mi esposa y reina para ser el hombre más feliz de toda la tierra”.

Osmani García no dudó a la hora de expresar a Laura la dimensión de sus sentimientos: “Tenerte de compañera es el regalo más extraordinario que me ha dado la vida. Conocer tu corazón humilde, amar hasta tus malcriadeces y darte la razón aunque no la tengas es parte de ese sentimiento que impones con delicadeza en mí por ti. Eres brillante en todo, resucitarme y devolverme a mí mismo la inocencia y ser mis alas materializando sueños y canciones es una obra maestra a admirar hasta por mí”.

Con un “quiero casarme contigo todos los días” el cantante dio por sentado que la historia entre ambos recién comienza ahora.

“Nunca experimenté esta energía tan alta que me hace querer estar atado a tus ojos, a tu voz, a tu sonrisa perfecta que ridiculiza hasta a la luz del Sol. Nunca conocí a nadie con tanto amor para todos. Es un lujo dedicar mi vida a amarte, respetarte y honrarte cada día hasta que deje de existir físicamente, te amo infinitamente esposa mía”, concluyó Osmani.

La repostera y el músico vivieron un momento inolvidable el día de su boda: el pequeño hijo de Osmani y el de ella fueron los encargados de entregar a los novios los anillos que los convirtieron en esposos.

Desde que comenzaron su relación en 2020, la pareja ha compartido muchos de sus momentos de felicidad, incluida la propuesta de matrimonio que le hiciera Osmani García a la joven el pasado diciembre.

