Cándido Fabré escribe versos a los apagones y advierte: "Escuchar a los que salen a las calles no es apoyar a los traidores"

El cantante cubano Cándido Fabré dedicó unos versos a los crecientes apagones que padecen los ciudadanos de la isla -especialmente en el interior del país- y advirtió al gobierno que escuchar a los que salen a las calles de forma pasiva “no es apoyar a los traidores”, sino apreciar a quienes tienen criterios.

“Esto es punto y seguido / Tres Largos apagones en un día / Son muchos para un pueblo / Cuidado, causan mucho malestar”, escribió el repentista al inicio de una publicación en sus redes sociales en la que advirtió que en todos los hogares andan “muy tensos con lo difícil que está todo”.

“Tenemos un pueblo que aún resiste / Lucha con amor fuerza y fe / No dejen que se canse / Escuchar a los que pasivamente salen a las calles no es apoyar a los traidores / Es valorar a los que tienen criterios”, acotó el músico en otro momento de sus versos, en los que también reflexionó sobre temas más generales.

Versos publicados por el músico en Facebook (Fuente: Captura de Facebook/Cándidado Fabré)

Las palabras de Fabré fueron recibidas con agradecimiento por decenas de internautas residentes en municipios orientales como Manzanillo, Bayamo o Campechuela, que ratificaron la dureza de los tiempos que corren para los cubanos.

“Sin palabras, ya era hora que despertarás y alzaras tu voz por Oriente”, sentenció una comentarista.

No es la primera vez en las últimas semanas que el músico cubano echa mano de su arte para comentar la realidad que atraviesa la isla.

A comienzos de julio Fabré, cuyo apoyo al régimen castrista es ampliamente conocido, escribió unos versos sobre el éxodo masivo de cubanos, en los que lamentó la suerte que corren muchos de sus compatriotas que no pueden alcanzar su sueño de abandonar el país, e incluso llegó a pedir que aquellos que no pueden llegar a su destino no sean devueltos a Cuba.

En junio, Fabré reaccionó indignado tras encontrarse un baño público cerrado en el servi-Cupet Gaspar, en la provincia de Ciego de Ávila, incidente que lo llevó a improvisar un pequeño discurso ante los baños en cuestión y a concluir que esa "no es la revolución que hizo Fidel Castro".

Cuestionado en ese momento por protestar por un asunto que muchos tildaron de menor en relación con otros males más graves que aquejan al país, en sus dos últimas intervenciones poéticas Fabré parece haber dado un giro concienciado hacia la realidad cubana.

Protestas por apagones

Esa salida a las calles de forma pasiva a la que Cándidó Fabré aludió discretamente en sus versos son protestas de cubanos contra los apagones y reflejan el descontento popular con el gobierno, que no es capaz de solucionar el problema de las termoeléctricas ni de la generación de energía.

En días recientes Miguel Díaz-Canel pidió a la población que no protestara por los apagones bajo el argumento de que el Gobierno está haciendo todas las gestiones posibles por dar solución a la crisis, aunque aseguró que no tendrá buenas noticias de manera inmediata.

Solo en julio se registraron 263 protestas pacíficas, según el Observatorio Cubano de Conflictos, motivadas por el hastío de la población, que sufre la peor crisis de los últimos años.

Cubanos de al menos cinco localidades protagonizaron este martes cacerolazos contra los apagones. Las protestas se documentaron en Holguín, Granma, Cienfuegos y Pinar del Río.