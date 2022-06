Cándido Fabré molesto por un baño público cerrado: "Esta no es la Revolución que hizo Fidel Castro"

El cantante cubano Cándido Fabré reaccionó indignado tras encontrarse un baño público cerrado en el servi-Cupet Gaspar, en la provincia Ciego de Ávila. El incidente lo llevó a improvisar un pequeño discurso ante los baños en cuestión y a concluir que esa “no es la Revolución que hizo Fidel Castro”.

“No soy un difamador, soy cubano a todas, revolucionario, pero esto duele, aquí quieren orinar las personas y uno no puede porque dicen que el baño está arrendado y que la compañera a las seis de la tarde se va”, dijo Fabré al inicio de una publicación en Facebook en días recientes.

“Esto cuando el Estado lo hizo, lo hizo para que esté en función del pueblo que viene aquí. ¿Qué hacemos? ¿Orinarnos en la calle? Yo creo que eso no es Revolución. Eso no es culpa del bloqueo yanqui. Esta no es la revolución que hizo Fidel Castro”, añadió.

“Tú sabes que yo soy Cándido Fabré, no soy divulgador, soy más revolucionario que el que mas sea, pero esto es un descaro”, dijo el intérprete ante de calificar de “fulana de tal que al pueblo no le importa” a la persona responsable y de "estúpidos" a quienes "arriendan lugares como un baño público.

“Esto tiene que seguir en manos del estado, y el Estado asumir lo que le toca”, concluyó el cantante su intervención que dejó cientos de comentarios en la red social, una parte de acuerdo con él, muchos de ellos cuestionando que sea esa el único error que considera destacable en un régimen plagado de ineficiencia en todas las áreas.

"Somos continuidad. Con baño o sin él. Lo importante es seguir resistiendo contra el enemigo, aunque nos orinemos y no caguemos en los pantalones", sentenció jocosa una joven.

No es la primera vez en los últimos meses que Fabré se sirve de las redes sociales como tribuna para expresar su malestar por algún asunto.

A comienzos de mayo respondió a quienes criticaron que cobrara al gobierno provincial de Las Tunas su presentación en concierto en ese territorio, y lo hizo diciendo que él vale "millones" y definiéndose a sí mismo como el único que queda en la música popular cubana que, pase lo que pase, "es de los que no se rinde y no claudica".

“Oiga, si hay alguien que no necesita tener la bandera cubana en la mano, se llama Cándido Fabré. Yo la llevo aquí, donde hay que llevarla”, dijo en esa oportunidad llevándose la mano al corazón.

Fuente de varias polémicas por ser ferviente seguidore del castrismo, en abril del 2021 Fabré estrenó "Yo soy de Patria o Muerte", una canción que compuso en respuesta al popular tema "Patria y Vida".

