Madre cubana sobre protesta en Santiago de Cuba: No tenemos con qué cocinar la alimentación de nuestros hijos

Suilaine Videaux, una joven madre santiaguera explicó que la protesta de este lunes en esa provincia fue consecuencia de los prolongados apagones de hasta ocho horas y la falta de gas licuado para cocinar la comida de sus tres hijos.

En una transmisión en vivo desde su perfil de Facebook, Videaux dijo que las interrupciones en el servicio eléctrico son permanentes y que se extienden a todos los repartos. Señaló que la manifestación espontánea que ocurrió este lunes en la zona de Altamira y que “todas las personas se tiraron para la calle porque ya no aguantan más y allí están usando las consignas de 'Abajo la dictadura', 'Abajo Castro-Canel' y 'Abajo todos los represores del Partido Comunista'”.

Comentó que la policía cubana acudió enseguida al lugar de la protesta y que comenzó de inmediato a tratar de sacar a los manifestantes y a cerrar el paso de otros santiagueros que querían sumarse al estallido social.

Dijo que la represión era para intimidar al pueblo pero que “ya el santiaguero no aguanta más” y que por eso están protestando, porque los golpes duelen menos que el trabajo que pasan para vivir. “Ya yo fui y aporté mi granito de arena, no tuvieron valor de tocarme ni de decirme nada. Ya uno está obstinado, obstinado y cansado del abuso represor. (...) No hay petróleo, no hay combustible para abastecer las termoeléctricas, pero sí hay bastante combustible para venir un camión de represores y que le caigan a golpe al pueblo”, señaló Videaux en su video.

La joven, que hizo la directa con uno de sus tres hijos en brazos y otro pequeño bien cerca, agregó que la calle estaba caliente y que así mismo estaba Santiago, porque las personas salieron a reclamar sus derechos. “Es ahora señores, es ahora para la calle a reclamar su libertad de expresión y reclamar todo lo que nos han quitado”, añadió en ese sentido.

Videaux destacó que ya está cerca el momento de que a la dictadura se le acabe todo y dijo que los gobernantes tienen que irse de una vez porque nadie los quiere.

“Qué se vayan de Cuba, que vendan a Cuba, ya que ellos no son capaces de tener a Cuba con todo lo que uno necesita (...). No hay comida, no hay agua, tampoco corriente, se están pasando (...) una pila de cuadras”, advirtió.

La joven, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), compartió luego otro video en el que dijo que la manifestación logró su objetivo fundamental porque ya habían puesto la corriente y destacó que ahora cada vez que la quiten el pueblo va a salir a la calle, porque ya conoce la fuerza que tiene protestar y no quedarse callado.

La protesta masiva ocurrió en las inmediaciones del reparto Luis Dagnes, en el Consejo Popular Altamira del municipio cabecera. A ella se sumaron cientos de personas que incluso obligaron a que las autoridades hicieran acto de presencia para intentar calmar los ánimos, justificar la terrible crisis energética y prometer mayores explicaciones en una transmisión especial de Tele Turquino.

La propia gobernadora, Beatriz Jhonson trató de apaciguar a los manifestantes. Visiblemente descompuesta y escoltada por policías, la representante del régimen aleccionó a los vecinos de Altamira y les aseguró que tendría en cuenta sus insatisfacciones.

Durante los últimos meses, la terrible situación energética ha provocado numerosas protestas masivas en diferentes puntos de la geografía cubana. El sábado último salieron a las calles los vecinos de Bauta, en Artemisa y Jagüey Grande, en Matanzas para exigir, con un fuerte cacerolazo, que les pusieran la corriente. También en Nuevitas, Camagüey, un grupo de jóvenes convirtió una fiesta en protesta, luego de que también fuesen afectados por un molesto apagón.