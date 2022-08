Madre cubana explota en medio de un apagón: "No puedo más"

La cubana María Caridad Pérez, madre de un paciente que nació con hipoxia cerebral, volvió a estallar este miércoles en la madrugada durante un apagón en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos.

"Yo no me quejo, yo denuncio, porque está bueno ya. ¿No pueden cortar la corriente por el día? La quitan por la noche, en el horario en que las personas tienen que descansar y dormir", dijo Pérez a través de un video en Facebook.

Captura de pantalla de Facebook

En medio del apagón, la mujer refirió que a su hijo le duele la columna vertebral y no tiene cómo atenderlo debidamente.

"Grito en medio de la calle porque me da la gana. Pongan la corriente. Hay personas enfermas", alegó.

Asimismo, refirió que cada vez que quiten la corriente, protestará, porque su hijo necesita cuidados especiales y con los apagones no se los puede ofrecer.

"Pueblo, esto tiene que parar. No sé cómo las personas pueden estar dentro de sus casas, callados", expresó.

Pérez confesó que su paciencia se agotó y no puede seguir soportando la situación, que como muchos otros cubanos, la obligan a permanecer a oscuras por falta de electricidad.

"Es mejor morirse que seguir viviendo como uno está viviendo. No me importa el que hable a mis espaldas. Aquí cada cual tiene que gritar. Esto es inhumano", finalizó.

No es la primera vez que María Caridad Pérez protesta públicamente en contra de los apagones. En agosto de 2021 publicó un video, que borró posteriormente, en el que cuestionó al gobierno cubano por someter a enfermos y población en general a cortes sistemáticos de electricidad.

"Como madre no puedo entender que no haya compasión, humanidad en un país que dice que tiene una revolución", dijo la madre en ese momento, porque no podía elaborar los alimentos licuados que necesita su hijo Jesús Lorenzo Pérez para alimentarse.

El joven permanece postrado en la cama y a pesar de las denuncias hechas a diferentes instituciones del estado, no ha recibido atención, según declaró a CiberCuba.

"Tengo que estar en una lucha constante pidiéndola a personas en Estados Unidos lo elemental. En el país de los malos, donde único podré encontrar lo mínimo para garantizarle la vida a mi hijo", confesó.

En medio de los apagones que vive el país, que generan una ola de protestas pacíficas en diferentes regiones del país, los cubanos muestran su hastío y no se cortan en reprochar la gestión del gobierno.

Una madre, residente en Villa Clara, publicó en las redes sociales varias fotos de su pequeño en medio de un apagón, alterado porque el calor del verano es insoportable.

"¿Cómo le digo que ya no llore más?, que soporte, que tiene que poner su pequeño corazoncito y resistir? Creo que él no lo entendería.... ¿Qué niño puede entender estas torturas?", se preguntó.