Yipsi Moreno: "Me enteré de mi sustitución por la televisión"

Tengo ante mí a una mujer que ha sido atacada inmisericordemente en las redes sociales en los últimos tiempos. Muchos, pero muchos de mis seguidores, amigos y los que no lo son, me preguntan cómo yo, la cronista del atletismo cubano por cuatro décadas, no me he pronunciado por la situación actual de nuestro deporte rey, incluyendo el recientemente celebrado Campeonato Mundial en Eugene, Oregon, y el papel de la comisionada nacional.

A los que merecían la pena les respondí: “Hasta que no hable con ella no escribiré ni diré nada”. Sabía con certeza que pronto podría ofrecer mi opinión o, al menos, la de ella.

¡Este es el caso! Aquí tengo a la campeona olímpica, trimonarca mundial y comisionada nacional desde finales del 2018 hasta hace unos pocos días, la agramontina Yipsi Moreno, para mí la Furia de Agramonte.

Y les confieso que más que una entrevista ha sido un diálogo abierto y franco.

Yipsi, estás en una situación delicada, en la cual todos te acusan de déspota, grosera, de haber cometido errores, de no aceptar criterios ¿es así? (Su rostro se ensombrece más aún y comienza su andar por lo que ha sido su vida desde hace más de cuatro años).

¿Déspota… por qué? Porque conozco el atletismo por dentro, sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades ¿Grosera? porque no escuché a quienes dentro de casa emitieron un criterio sobre mí de no estar lista para asumir el cargo, quienes decían: "¿a quién se le ocurre poner a esa mujer que en su vida solo ha lanzado el martillo?"

Déspota y grosera porque nunca esa silla había sido ocupada por una mujer y no cualquier mujer… sino la mujer que desde sus 15 años creció en el atletismo y conocía sus interioridades.

Mujer que, modestia aparte, también tuvo que tener inteligencia para con cuatro giros colarse entre las grandes en su disciplina, ante las estelares europeas.

¿Grosera por un video que iba contra lo mal hecho? Video manipulado y viralizado por aquéllos que del atletismo solo pretenden hacer su voluntad, irrespetar los reglamentos e iniciar las apuestas de indisciplinas e insubordinación, faltando a la moral de los principios del movimiento deportivo cubano.

Aquéllos que en su momento se sintieron dioses por "X" resultados, a los que en nada quito valor, y solo trataban de imponer su voluntad, poca visión y los menos deseos de salir de su zona de confort.

¿Crees que tu carácter ha influido en la actual situación?

¡No! Te reitero, el video que recorrió las redes NO ha sido mi día a día; yo soy exigente porque me exijo ¿por qué se me acercan mis atletas para contarme sus problemas personales, familiares, más que deportivos?

A ver, madre, ¿cómo han sido mis evaluaciones año tras año, quién se ha acercado a mí para señalarme un error? Yo sé escuchar a pesar de lo que han regado por ahí de que soy déspota y grosera. Tú eres mi mejor ejemplo que siempre te he hecho caso cuando me rectificas algo.

Que se pare el primero delante de mí y me enumere esos grandes errores de los que me acusan, que no digo que no me haya equivocado, pero ¿cómo lo rectifico si no me lo dicen? La mejor forma de aprender es conocer en qué te equivocas, rectificar y sacar adelante un mejor trabajo.

Tengo un carácter fuerte, es cierto, como también es cierto que me ha “fajado” por cada atleta, su situación, dar un consejo… todo dentro de lo que puedo hacer, de lo que está a mi alcance. No soporto lo mal hecho, quizás lo que se ha venido haciendo mal desde hace tiempo ¡ah! luchar contra eso ¿es malo? romper lo mal hecho ¿es malo?

¿Mal trabajo por sostener una disciplina y decirle a quienes debía las cosas como son, exigirles por sus funciones, exigirles por sus gestiones, valorar su trabajo, señalar lo mal hecho? ¿Mal trabajo cuando hay que salir de detrás del buró y meterse adentro de un problema aún cuando no sea tuyo; trazar acciones y buscar soluciones?

¿Mal trabajo porque logré darle a una instalación como el maltratado estadio Panamericano un lugar donde te puedas sentir bien? Darle valor a las personas y trabajadores que son protagonistas de cada hazaña de nuestros atletas; colectivo laboral que estaba en el olvido por años. No se puede olvidar que el atletismo como deporte es un juego de análisis y estrategia y muchas cosas tienen que ver para su buen funcionamiento.

No puedo ahondar, no soy yo quien descubra el Mediterráneo; la mala soy yo. Cuando sólo se quiere ver lo malo, cuando se menosprecia lo alcanzado sucede lo que me está sucediendo a mí.

Fuimos a este Mundial con la segunda menor delegación cubana a un evento de este tipo, 14 atletas y un promedio de edad de 21 años ¡21 años! Y sí, es la primera vez que no se alcanza el podio. Nuestra gran esperanza era el triplista Lázaro Martínez quien le había ganado 2 veces a Pichardo pero cuando Pedro Pablo Pichardo, en su primer intento, brincó esos extraordinarios 17 metros 98 centímetros, Lazarito se presionó porque él pensaba alcanzar el oro y a esa distancia no llegaba y ni oro ni plata ni bronce.

El éxodo de talentos me lo achacan a mí; la discóbola Yaimé Pérez estaba desilusionada, había problemas con la entrega de sus premios desde hace tres temporadas. Eso no pasa por mí, me preocupé pero no lo determino yo.

Jordan Díaz, el triplista, no lograba mejorar sus marcas y mira los brincos que está dando ahora ¿yo planificaba sus entrenamientos? Yo simplemente era una gestora administrativa.

Rosemary Almanza, la ochocentista, me dijo en 2019 que quería entrenar con otro técnico, que en ese caso fue Francisco Ayala que estaba en El Salvador y yo la envié a entrenar a ese país. Con él logró su mejor marca, bajar el minuto 57 segundos en los 800.

Después de los Juegos Olímpicos donde no logró ese rendimiento, ella y Ayala me sugirieron que se preparara con Nelson Gutiérrez que se hallaba en Ecuador y yo logré enviarla allá. Tremenda preparación que lamentablemente no fructificó por sus problemas de salud que impidieron que en el Mundial pasara a la final ¿fui mala, grosera y déspota al tratar de ayudar a nuestra mejor ochocentista?

Nadie habla del momento histórico que vive nuestro deporte en cuanto al éxodo ¿son representantes del atletismo solamente los que han tomado otro rumbo? La estampida de peloteros, luchadores, karatecas, boxeadores, atletas no convencionales (paralímpicos) ¿también es mi culpa?

El éxodo de atletas es fácil achacármelo a mí; lo difícil es responder cuántas cosas respecto al tema puse sobre la mesa ¿quién paga los premios y cuándo lo hace?

Otra parte, en qué grado disminuyó el índice de bajas por indisciplina que laceraban a los más jóvenes impidiendo el desarrollo de sus capacidades al estar fuera del alto rendimiento, máxime en estos tiempos que desaparecieron las ESPAS provinciales y darles baja es dejarlos fuera de una disciplina diaria.

¿Quién da soluciones a los problemas de desmotivación y respuestas sin argumentos? Yipsi claro. Yipsi paga los errores de los que no analizan ni buscan la opinión de ella como directiva o respeto a la persona frente al proceso.

La culpan del éxodo de atletas porque en un momento histórico como hoy, en el que se vive en el día a día, los jóvenes sean o no deportistas han sido de manera directa o indirecta atraídos por medios que antes no existían o eran imposible de acceder.

A esto añade que faltan entrenadores con preparación científica, atemperados a la época en la que se vive, cuando el deporte es puramente profesional y se ve, amén de espectáculo, como un negocio. Un ejemplo es que el velocista Reinier Mena mejorara sus tiempos y los triplistas lideren la especialidad en el planeta.

Es multifactorial el asunto. No ven sus resultados y los que los tienen se desmoronan porque no les dan lo que ganan, lo que se acordó con ellos. Están desmotivados, sienten presión por todos lados.

Yipsi, el INDER ofreció dos notas de prensa: en una que tú fuiste liberada, o sea, sustituida; en la otra, que fuiste tú la que solicitó la liberación ¿cuál es la correcta?

La segunda que me dices. Desde el 10 de mayo había solicitado mi liberación y me dicen que permaneciera en el cargo hasta que concluyera el ciclo, que se hubiera cumplido en el campeonato de la NACAC en Bahamas.

Y resulta que vengo a enterarme de mi sustitución por la televisión, sorpresivamente, cuando antes no me habían aceptado la liberación. Dime tú madre.

¿Cómo han reaccionado los atletas?

Te puedo enseñar varios mensajes que están en mi móvil pero creo que no es pertinente, pueden pensar que yo justifico.

(Yipsi me muestra su móvil y en efecto, constato mensajes sinceros y de apoyo a la Furia de Agramonte por parte de varios atletas y un entrenador. Yo siempre observé en mis habituales visitas al estadio Panamericano, de hecho la única instalación deportiva a la que asistía desde hace varios años, la fraternidad existente entre Yipsi y los atletas).

Así que enumera los males y enemigos que tengo en el atletismo. No soy una tacita de oro, no puedo caerle bien a todos pero ¿crees tú que merezco todos los improperios que dicen sobre mí?

Te voy a decir algo que muy pocos saben. Los muchachos que fueron al Mundial perdieron el último mes de preparación, el más preciado, porque hubo que regresar de Europa ya que en España no accedimos a las visas de Estados Unidos. Por supuesto que esto representó un atraso colosal porque no es lo mismo entrenar en el estadio Panamericano que prepararse y competir en el Viejo Continente.

Previendo la situación de visas con Estados Unidos yo había solicitado el trámite a Relaciones Internacionales del INDER desde marzo y me dijeron que no, que lo hiciera en España. Dime ¿también es mi culpa?

¿Qué tiene por delante la Furia de Agramonte? (Confieso que por primera vez en la noche, el rostro de Yipsi fue el rostro de Yipsi, el de la risa espontánea, ojos vivos, dentadura plena)

Vivir, querida madre ¡vivir! No es que no lo haya hecho hasta ahora, no es que no amara mi deporte ni lo que quise hacer por él pero ahora, sin presión, vivir: atender a mi hijo al que muchas veces dejé detrás por priorizar mis responsabilidades, estar más tiempo con mi madre, con la familia, con los amigos.

¿Te gustaría ser entrenadora?

Es una posibilidad que no descarto pero ahora lo que quiero es desintoxicarme de tanto estrés y de tantas decepciones; olvidar lo que significa pasar de ser una persona querida y respetada por otra odiada y despreciada ¡es duro, durísimo! Pero sé que hay un futuro junto a mi hijo, mi madre, mi esposo Abdel. Quien piense que me enterró en vida… ¡se equivocó!