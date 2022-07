Yipsi Moreno asegura que fracaso histórico en Mundial de Atletismo no fue una derrota

La exdeportista Yipsi Moreno, comisionada nacional de Atletismo, aseguró que el fracaso histórico de la delegación cubana que participó en el Mundial de Atletismo, que se desarrolló del 15 al 25 de julio en Estados Unidos, no fue una derrota.

“Oregón, creo que para todo campeón, para todo aquel que trabaja, que se esfuerza y siempre trata de dar lo mejor y más los que estamos en la familia del atletismo, es insatisfacción, es una tristeza, pero una tristeza temporal, porque al final, todos sabíamos qué podía pasar en Oregón”, afirmó Moreno en declaraciones al canal Tele Rebelde.

La medallista mundial y olímpica en el lanzamiento del martillo, no quiso reconocer que la falta de presas en la competencia internacional era un medidor de la situación actual del deporte en la isla y agregó que el descalabro de los atletas era algo esperado por las autoridades.

Por primera vez una selección cubana no logra ningún resultado relevante en Campeonatos Mundiales de Atletismo. Sin embargo, para la exmartillista, es más importante quedarse “con el potencial que tenemos y lo que podemos construir”.

Moreno, quien además se desempeña como miembro del Consejo de Estado, opinó que el país tiene muchos prospectos jóvenes, capaces de sostener el llamado deporte rey, si se trabaja con ellos de forma digna y organizada.

“Las proyecciones que nos quedan en este momento son el Mundial Juvenil, que es en Cali [Colombia], que deben estar saliendo ahora el día 30, donde vamos a participar con siete atletas y, por otra parte, tenemos el Centroamericano de NACAAC [Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe],donde van a estar participando 30 atletas. Tratamos de cubrir la mayor cantidad de disciplinas posibles, para que nos sirva de medidor para el próximo año que va a ser bien fuerte”, agregó la Comisionada.

La funcionaria añadió que para 2023 los resultados del atletismo cubano deben mejorar y que para eso están trabajando. No obstante, no mencionó en su intervención la fuga de tres integrantes de la delegación que asistió al mencionado Campeonato Mundial, incluida la sensible baja de la discóbola Yaimé Pérez, titular del orbe en 2019.

Del equipo cubano también escapó la joven jabalinista Yiselena Ballar y el fisioterapeuta Carlos González Morales. La prensa oficialista calificó la salida de Pérez como una "grave indisciplina", durante una escueta nota dedicada al recibimiento de la delegación que registró la peor actuación de la isla en estos eventos, pues Cuba no se quedaba sin medallas desde 1983.

La única presea con sangre cubana llegó gracias a los pies del impresionante saltador de triple Pedro Pablo Pichardo, quien desde 2019 compite representando a Portugal, país con el que ya logró también el título olímpico en los juegos estivales de Tokio 2021.

Por Cuba no lograron los resultados esperados el también triplista Lázaro Martínez, el saltador largo Maykel Massó, la discóbola Pérez, que se ubicó en un decepcionante séptimo puesto, las corredoras Rose Mary Almanza y Roxana Gómez y las triplistas femeninas Liadagmis Povea, Leyanis Pérez, y Davisleydis Velazco, entre otros.

Poco antes del evento, Moreno afirmó en una conferencia de prensa que muchos de los atletas que abandonan el país luego se arrepienten porque “llega el momento que el dinero que ganan en clubes extranjeros no les alcanza”. En esa oportunidad agregó que la federación que dirige está dispuesta a aceptar, con los brazos abiertos, a los deportistas que deseen regresar y habló en particular del velocista Reinier Mena, quien desde hace algunos meses compite por el Club Benfica de Portugal.