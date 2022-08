Anuncia su retiro Serena Williams, reina mundial del tenis

Serena Williams, una de las mejores tenistas de todos los tiempos y 23 veces campeona de Grand Slam, anunció que se retira del tenis profesional, indicando que había decidido cambiar de dirección en su vida para dedicarle más tiempo a su familia.

Se trata del retiro de una de leyendas del deporte en Estados Unidos , con una estela de celebridad que rebasa las canchas, con una proyección de celebridad en el mundo de la moda y el modelaje, la gestión empresarial y la contribución social.

En una columna escrita para la revista Vogue la legendaria deportista de 40 años dijo que la cuenta atrás ha comenzado y expresó que esta nueva etapa la entendía como una evolución, más que como el retiro de un deporte que le ha dado tanto.

“Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He pensado en esto como una transición, pero quiero ser sensible sobre cómo uso esa palabra, que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizá la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución”, compartió Serena Williams en su artículo.

Williams, residente en Palm Beach Gardens, Florida, aseguró que esta etapa en su vida será una evolución lejos del tenis, centrada en la familia y en la empresa de capital de riesgo que fundó, Serena Ventures.

"En el último año, Alexis y yo hemos intentado tener otro hijo, y hace poco recibimos una información de mi médico que me tranquilizó y me hizo sentir que, cuando estemos preparados, podremos hacer crecer nuestra familia. Definitivamente, no quiero volver a quedarme embarazada siendo atleta. Necesito tener dos pies en el tenis o dos pies fuera", declaró la célebre atleta.

Serema confesó que se ha resistido a admitir ante ella misma o ante cualquier otra persona que dejará de jugar al tenis.

"Alexis, mi esposo, y yo apenas hemos hablado de ello; es como un tema tabú. Ni siquiera puedo tener esta conversación con mi madre y mi padre. Es como si no fuera real hasta que lo dices en voz alta. Sale el tema, se me hace un nudo incómodo en la garganta y me pongo a llorar”, prosiguió la declaración.

En la emotiva despedida, Serena Williams admitió que esta decisión está cargada de dolor y no radica felicidad alguna en ello. Se refirió a las tenistas y amigas Ashleigh Barty y Caroline Wozniacki, recientemente jubiladas y entusiasmadas y dispuestas a seguir adelante. Sin embargo, para Williams, es lo más difícil que haya podido imaginar.

“Sigo diciéndome a mí misma que ojalá fuera fácil para mí, pero no lo es. Estoy dividida: no quiero que se acabe, pero al mismo tiempo estoy preparada para lo que viene. No sé cómo voy a ser capaz de mirar esta revista cuando salga, sabiendo que esto es todo, el final de una historia que comenzó en Compton, California, con una pequeña niña negra que sólo quería jugar al tenis. Este deporte me ha dado tanto”, manifestó con tristeza.

De acuerdo con ESPN, Williams está jugando actualmente en el Torneo Abierto de Canadá, y el lunes ganó su primer partido en 14 meses para pasar a la segunda ronda. Está previsto que juegue el Western & Southern Open la semana que viene e insinuó que intentará jugar el US Open en un último intento de empatar el récord de Margaret Court de 24 títulos importantes.

“Por desgracia, este año no estaba preparada para ganar Wimbledon. Y no sé si estaré lista para ganar Nueva York, pero lo voy a intentar. Y los torneos previos serán divertidos. Sé que existe la fantasía de los aficionados de que podría haber empatado con Margaret ese día en Londres, y luego tal vez batir su récord en Nueva York, y luego en la ceremonia de entrega de trofeos decir: "¡Nos vemos!". Lo entiendo. Es una buena fantasía. Pero no estoy buscando un momento ceremonial y final en la cancha. Soy terrible para las despedidas, es lo peor del mundo”, confesó.

Williams ganó su último título de Grand Slam en el Abierto de Australia en 2017, cuando estaba embarazada de su hija Olympia, quien cumplirá cinco años el próximo mes.

La tenista reconoció en el artículo de Vogue la injusticia que supone tener que elegir entre su carrera y una familia.

Serena Williams comenzó su carrera profesional en 1995, con 14 años, y desde entonces se ha convertido en una de las más grandes de la historia del deporte, con 73 títulos individuales en su carrera, cuatro medallas de oro olímpicas y 319 semanas como el número 1 en el ranking de la Asociación de Mujeres Tenistas (WTA).

Junto con su hermana mayor, Venus Williams, ostenta tiene 14 títulos importantes de dobles.