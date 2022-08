Médico Alexander Pupo sobre protestas en Cuba: "Holguín no quiere más dictadura"

El médico cubano Alexander Pupo Casas animó al pueblo de Holguín a echarse a la calle a exigir sus derechos, tras las protestas ocurridas en esa provincia por los largos apagones.

"Holguín, mi barrio está en la calle", dijo el galeno en una transmisión en vivo el lunes por la noche desde su cuenta en Facebook, justo en el momento en que decenas de holguineros salieron a protestar por los cada vez más frecuentes cortes de electricidad.

Pupo Casas, quien hace poco llegó a Estados Unidos, denunció que la policía había rodeado a los manifestantes que estaban en la calle exigiendo libertad y que se fuera Díaz-Canel.

"Holguín no quiere más dictadura, no quiere más atropello, no quiere más abuso", aseguró.

El galeno pidió a sus compatriotas que se unieran a la protesta, y que en cada barrio la gente sacara los calderos y los hiciera sonar.

"Salgan a la calle, pidan libertad, reclamen que se vayan los dictadores. Pidan que se vaya el PCC y todos sus esbirros. Por favor, este es el momento, y no salgan de la calle hasta que Cuba no sea libre, no se dejen abusar, ustedes son más, ustedes son los que tienen la fuerza, la fuerza es el pueblo", afirmó.

El lunes pasado, vecinos de la ciudad de Holguín, muchos con las caras tapadas para evitar ser reconocidos por temor a represalias, salieron desde el barrio Alcides Pino hacia la sede provincial del Partido, haciendo sonar cazuelas y gritando consignas contra el gobierno, según un reporte enviado a CiberCuba.

Tras ser avisado del hecho, Pupo demandó compartir los videos de las protestas en las redes sociales, en los grupos de Holguín, para que más personas se enteraran de lo que pasaba y se sumaran.

"Cubano, no lo pienses más, aquí no hay nada que pensar, aquí está todo pensa'o, ya no hay nada que esperar, hemos esperado suficiente, 63 años", dijo.

También señaló que la policía que acudió al lugar no había empezado a reprimir porque los manifestantes la superaban en número.

"Viva Cuba libre, Patria y Vida, esas son las consignas. Queremos que se vayan de una vez; vamos, arriba mi gente, No se dejen abusar y no se dejen mangonear", exigió.

La protesta de Holguín mostró que a pesar de la represión del régimen, los cubanos ya no tienen miedo en mostrar su hartazgo con los extensos y frecuentes cortes del servicio eléctrico.

"Mandaron los boinas rojas y pusieron la corriente. La marcha se dispersó", declaró a esta redacción uno de los manifestantes.

En redes sociales varios internautas confirmaron que de inmediato las autoridades locales movilizaron varias patrullas y agentes motorizados para dispersar violentamente la manifestación.

La Empresa Eléctrica de Holguín había anunciado horas antes que la provincia tenía un déficit de 135 MW, lo que se tradujo en muchas horas de apagón.